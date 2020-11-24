上海仔保釋｜潛逃歐洲染新冠肺炎　憂客死異鄉返港　住喜來登隔離

黑幫和勝和前坐館、外號「上海仔」的郭永鴻，棄保潛逃逾兩年半，前日（22日）返港時被「O記」拘捕，郭於機場警署被扣查近2日，並等待新冠肺炎檢測結果，至今日（24日）上海仔檢測結果呈陰性，他獲准以20萬元現金保釋，須於明年1月報到。晚上約7時，上海仔身穿黑衫黑褲、戴著黑色禮帽及太陽眼鏡離開警署，於律師陪同下登上七人私家車離開。 據悉，現年62歲的上海仔，曾於歐洲染上新冠肺炎，有人返港後聲稱自己一把年紀，染疫後雖復元，但擔心客死異鄉，因此決定回港避疫。消息指，前日（22日）郭由杜拜經曼谷坐頭等艙飛抵香港，其後被警方有組織罪案及三合會調查科探員拘捕。

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被扣查逾46小時的上海仔，今晚（24日）獲准以20萬元現金保釋離開。晚上約7時，他身穿黑衫黑褲、戴上黑色禮帽及太陽眼鏡，並拖著行李篋，於律師陪同下登上七人私家車離開，附近則有兩架私家車護航，其後上海仔到達尖沙咀喜來登酒店。警方表示，該名被捕男子已獲准保釋候查，須於明年1月上旬向警方報到。

上海仔郭永鴻於2016年7月，乘飛機由布吉回港，隨即被在機場恭候的警方有組織罪案及三合會調查科探員拘捕。當時他涉嫌串謀勒索、串謀刑事恐嚇及串謀傷人三宗罪被捕，先被押送至機場警署，入夜後再移送至灣仔警總，被扣留48小時，獲准以5萬元保釋離開。

至2017年11月，上海仔涉嫌在2007年1月至2012年7月，透過4個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及金額超過一億港元，再被警方拘捕，被扣查29小時後，獲准以20萬元保釋，其間不准許離港。惟他於2018年４月棄保潛逃，被警方通緝。

據悉，O記探員調查期間，有人聲稱潛逃歐洲其間曾染上新冠肺炎，其後雖已康復，但健康大不如前，加上歐洲疫情嚴重，自己又一把年紀，擔心客死異鄉，因此決定回港「找數」及避疫。消息指，前日（22日）上海仔由杜拜經曼谷坐頭等艙飛抵香港，警方隨即以涉嫌刑事誹謗、串謀傷人及串謀刑事毀壞將他拘捕，目前案件仍在調查中。消息稱，上海仔兩次被捕涉及的多宗案件，警方暫時均未有足夠證據起訴，而潛逃一事，當年的保釋金已被充公。

根據衛生署規定，機場抵港人士須在指定酒店隔離14日，現時上海仔獲准保釋，於尖沙咀喜來登酒店完成餘下檢疫，預計12月4日便完成隔離。