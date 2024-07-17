警大圍反非法勞工拘3人　搗唐樓無牌按摩院

沙田警區特別職務隊人員今日 （17日）下午約1時許，在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工行動，在大圍積存街及村南道兩個唐樓單位，合共拘捕3名女子，所有被捕人現正被扣留調查。



行動中，警員突擊搜查一個位於積存街的唐樓單位，以「違反逗留條件」拘捕一名33歲持雙程證的內地女子，並在單位檢獲一批證物，包括避孕套及即棄毛巾。

行動中，警方在大圍積存街一唐樓單位以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕一名33歲持雙程證內地女子。（警方提供）

沙田警區特別職務隊人員亦聯同田心分區雜項調查隊人員，再突擊巡查另一個位於村南道的唐樓單位，發現該單位疑為無牌按摩院。場內一名56歲女子與另一名58歲女子，分別因涉嫌「經營無牌按摩院」及「協助管理無牌按摩院」被捕。警員在該單位內檢獲一批證物，包括按摩油及毛巾等。

警方在大圍村南道的唐樓單位搗破一間無牌按摩院，並拘捕2人。（警方提供）

警方警告，根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。

另外，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬違法，一經定罪最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。