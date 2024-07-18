港警聯新加坡當局掃毒　麒麟雕像藏冰毒　25歲港男當地被捕扣查

警方於本周二（7月16日）聯同新加坡中央肅毒局展開打擊跨國販毒集團行動，行動中一名25歲香港男子於新加坡被捕，並在兩個麒麟雕像的底座內發現約 4.15 公斤、值$300萬元的冰毒。



本周二新加坡中央肅毒局在樟宜南附近查獲兩個麒麟雕像，於底座內發現共約 4.15 公斤的冰毒。（新加坡中央肅毒局網頁）

警方稱，6月下旬，警方懷疑有販毒集團派人到新加坡進行販毒活動，遂將相關情報交予新加坡中央肅毒局跟進調查。新加坡中央肅毒局人員於本周二（16日）下午發現一名男子將一個裝有兩尊麒麟石雕像的可疑紙箱交予物流公司，遂以涉嫌販毒拘捕該名25歲姓施香港男子。經檢驗後，該兩尊石雕像內藏4包共重約4.15公斤懷疑「冰」毒，市值約為300萬港元。

新加坡中央肅毒局，前天（16日）在樟宜南一帶，以涉嫌販毒罪名，逮捕一名25歲的香港男子，當時他在空運倉庫存放包裹。（新加坡中央肅毒局網站）

根據新加坡中央肅毒局網站，當局與香港毒品調查科交換情報後，前天（16日）在樟宜南一帶，以涉嫌販毒罪名，逮捕一名25歲的香港男子，當時他在空運倉庫存放包裹。該名被捕男子現正被新加坡中央肅毒局扣留調查。

根據新加坡《濫用藥物法》第5條，販運超過250克冰毒者，可能會面臨強制性死刑。

兩個麒麟雕像內藏總共約 4.15 公斤的「冰」。（新加坡中央肅毒局網站）

警方稱會繼續與新加坡中央肅毒局加強情報交流，以追查集團主腦及其他成員。警方亦會繼續與各國的執法部門加強情報交流及合作，務求共同打擊跨國性販毒活動。