元朗吊臂車撞電纜｜搶修逾3小時完成臨時復修　輕鐵服務逐步復常

一輛吊臂車今午（18日）在輕鐵水邊圍站附近撞毁架空電纜，導致多條輕鐵綫改道，不停塘坊村站至元朗站。據了解，涉事電纜5.5米高，現場有路牌提醒車輛高度不得超過5.3米，港鐵已就事件報警。搶修逾3小時後，港鐵表示，較早前水邊圍站附近被外來吊臂車損毀的架空電纜，下午5時06分已完成臨時復修，輕鐵服務逐步回復正常。



工作人員在場搶修及檢查電纜。（林振華攝）

港鐵表示，今午約1時52分，一輛外來吊臂車駛至水邊圍站附近時，其吊臂與架空電纜觸碰，令該處架空電纜損毁，導致輕鐵服務受阻。坑尾村至元朗站的輕鐵服務暫停，4條輕鐵綫610、614、615、761需要改道。751綫亦曾於期間需要改道，但於下午約2時38分回復正常。在港鐵人員搶修後，受損的架空電纜於下午5時06分完成臨時修復，輕鐵服務陸續回復正常。公司已就事件報警。

處理事件期間，港鐵公司安排免費接駁巴士，行走洪天路緊急月台至元朗段，以及洪天路緊急月台至天水圍段，接載受影響乘客，並加派人手在埸協助乘客。港鐵亦透過不同渠道，向乘客發放車務資訊。

由於輕鐵列車與其他交通工具共用路面，港鐵呼籲道路使用者應遵守運輸署制訂的相關指引，注意道路安全，避免構成任何意外。

工作人員在場搶修及檢查電纜。（林振華攝）

+ 4

工作人員在場搶修及檢查電纜。（林振華攝）

▼ 案發一刻車cam片段 ▼



網上片段可見，一輛吊臂車沿青山公路屏山段轉入水邊圍交匯處時，疑損毁架空電纜，冒出火花。（Charlie Ng／車CAM L）

元朗吊臂車疑撞毀輕鐵架空天線。（Charlie Ng／車CAM L）

元朗吊臂車疑撞毀輕鐵架空天線。（Charlie Ng／車CAM L）