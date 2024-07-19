九龍灣餐廳貓店長「泰妹」被偷走　警一日後尋回　情侶涉盜竊被捕

九龍灣淘大商場一間泰國菜餐廳，其中一隻貓店長「泰妹」前日（17日）凌晨被一名女子抱走，店方報警及在facebook專頁發文尋貓，警方經調查後成功回尋回「泰妹」，同時拘捕一對情侶。



一度被偷走的「泰妹」，晚上安全獲救（泰Cool專頁圖片 ）

警方表示，前日（17日）下午約5時15分接獲報案，指有一隻貓在同日凌晨懷疑被人從牛頭角道一間店舖盜去，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊（動物專隊）跟進，警員經深入調查後，昨日（18日）在彩德邨拘捕一名17歲女童及一名18歲男子，涉嫌盜竊，兩名被捕人現正被扣留調查，該貓隻沒有受傷，並已交還予貓主。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁十年。市民切勿以身試法。

店舖負責人一度在facebook專貢發文尋貓，希望偷貓者盡快交還「泰妹」。（泰Cool專頁圖片）

涉事泰國菜餐廳「泰Cool」有兩隻貓店長，分別是「泰仔」和「泰妹」。負責人指，被偷走的貓店長正是「泰妹」，是一隻七個月大的啡白虎斑色貓水，性格熱情及不怕陌生人。

負責人馬先生事後稱，「泰妹」懷疑受驚，但情況良好，今日（19日）將會帶她往獸醫檢查，他放下心頭大石，笑稱：「終於有覺好瞓！」

馬先生又引述警方表示，疑犯連同黨原來有5至6人，有人疑刻意揮手吸引「泰妹」離開閉路電視範圍，然後將其抱走，但不清楚詳情。馬先生指，從無想過會發生偷貓事件，日後將會為貓貓戴上追蹤器，以防萬一。

一名少女先在在門口逗玩「泰妹」及拍照。約一小時後，她折返將「泰妹」抱走。（泰Cool專頁圖片）

餐廳有兩隻貓店長，分別是「泰仔」和「泰妹」。（泰Cool專頁圖片）