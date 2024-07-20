海關截墨國毒包裹　厚金屬暗藏一公斤可卡因　翌日收件男旺角被捕

海關截取一個來自墨西哥的懷疑毒包裹。前日（18日）海關機場科空運貨物組經風險評估，鎖定一個來自墨西哥的可疑包裹。毒販在紙盒內收藏一塊9公斤重的金屬塊。海關鑽開金屬，發現一個暗格內藏有一公斤疑似可卡因，市值約80萬元。其後，昨日（19日）海關在旺角一個住宅單位拘捕一名49歲收取包裹的男子，現在被扣查，案件將於下周一（22日）在九龍城裁判法院提堂。



毒販以厚金屬藏毒，以避X光檢查。（王譯揚攝）

海關毒品調查機場調查科調查主任江堅傑陳述案情指，海關以X光掃瞄一個報稱為禮物、來自墨西哥的包裹，見可疑影像，遂打開檢查，發現一塊9公斤重的金屬塊，相信是用來逃避X光機檢查。江堅傑稱，這為毒販常用方法。

行動中，海關檢獲約一公斤懷疑可卡因。（王譯揚攝）

海關見狀便以特殊工具鑽開金屬塊，發現內藏暗格，收藏約一公斤疑似可卡因。於是，海關按收貨人地址監視送遞過程，翌日在旺角一個住宅單位，以「販運危險藥物」拘捕一名49歲報稱無業的男子，他報稱並無為此收取酬勞。案件將於下周一（22日）在九龍城裁判法院提堂。

海關毒品調查機場調查科調查主任江堅傑簡報案情。（王譯揚攝）

海關警告，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。