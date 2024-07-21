大埔公路兩車撼5傷　鐵騎女乘客凌空拋出　私家車翻側司機手重創

長沙灣大埔公路近金山郊野公園發生車禍。今（21日）午2時53分，一輛電單車與一輛私家車，駛經大埔公路—琵琶山段、近五咪半停車場對開時猛撼。意外後，私家車翻側，車上一家三口同告受傷，其中姓蕭（38歲）男司機右手重創，姓莫（38歲）妻子及3歲女兒則受輕傷；而姓吳（50歲）鐵騎士則左手手腕骨折、外籍女乘客胸、手、腳多處受傷。所有傷者清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。



案發一刻車cam片段其後曝光，可見私家車由大埔公路—琵琶山段上斜右轉入停車場時，對面線正落斜的電單車收掣不及，電單車撞至凌空翻騰冒煙，懷疑女乘客「拋物線」飛出凌空墮地，倒臥草叢路邊。路經駕駛者驚呼：「嘩嘩嘩嘩嘩！」

私家車橫亘路上，警員到場調查。（左朗星攝）

現場圖片可見，私家車向右翻側，橫亘停車場出入口，左邊車門凹陷；電單車車頭外殼碎裂，零件散落。一名傷者倒臥路旁，途人撐傘遮擋，路邊遺下血漬。

受傷鐵騎士臥擔架床送院。

私家車男司機送院治理。

私家車上輕傷母女送院。

電單車車頭外殼碎裂。（左朗星攝）

鐵騎女乘客倒臥路邊，途人撐傘遮擋；鐵騎士則坐於路邊待援。（車cam L/Popo Pak）

現場路邊遺有血跡及鐵騎士手套。（左朗星攝）

私家車車內物品飛出，拖車到場扶正私家車。（左朗星攝）

警員在場調查。（左朗星攝）