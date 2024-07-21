人蛇再現｜四南亞漢付3萬元　廣州搭船闖港搵工　龍鼓洲遇查被捕

龍鼓洲今日凌晨（21日）出現可疑船隻，且有人呼救，水警調查後在岸邊發現4名非法入境者。據了解，被捕4人分別來自印度及孟加拉，互不相識，夾份向蛇頭支付合共3萬元人民幣以偷渡來港，希望在港做黑工及尋求庇護。他們與另外4名人蛇在廣州登船，抵港後在龍鼓洲落船，沒料到卻驚動水警，隨即被捕。



龍鼓洲一帶發現非法入境者。（資料圖片）

據了解，被捕4名非法入境者年齡介乎24至49歲，兩人來自印度，另外兩人來自孟加拉。他們分別於7月初至中旬期間，進入中國境內，為了偷渡來港找工作及尋求庇護，他們向「蛇頭」支付3萬元人民幣。昨日（20日）晚上9時許，他們與另外4名人蛇在廣州南沙一個不知名的碼頭登上一艘船，由一名船員駕船進入本港水域。

至昨晚約11時40分，水警在龍鼓洲西邊發現該艘可疑船隻，曾嘗試追蹤，但卻失去其蹤影，搜索十多分鐘後再發現該船隻，其時船隻已離開香港水域，往內伶仃島駛去。據知，香港警方隨即將資訊通報中國海警局，並繼續於附近一帶搜索。最終水警於龍鼓洲發現該4名非法入境者，並將他們拘捕。

據知，船上8名人蛇全部在龍鼓洲下船，4名被捕人下船後一同行動，故被警方一網成擒；惟其餘4人向不同方向逃去，目前行蹤未明。

水警一直在海上巡邏打擊偷渡客。（資料圖片）

警方表示，今日（21日）凌晨0時52分，水警發現一艘可疑船隻駛近龍鼓洲一帶的岸邊，警員隨即採取行動，惟船隻最終逃離香港西面水域，警員其後在上址附近發現4名非華裔男子，年齡介乎24至49歲，經初步調查，他們未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕，他們現正被扣留調查，被捕人稍後將交由相關部門跟進。

過往有不少非法入境者來到本港偏僻地方後求救，引來其他人注意報警，執法人員前後拘捕多人，執法部門一直在海上巡邏，打擊偷渡活動。