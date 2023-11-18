大嶼山雞翼角非華裔男揮手求救　警截4人　入境處10月截近400人蛇

人蛇再現！今日（18日）下午1時半，警方接獲釣魚人士報案指，大嶼山西邊象鼻岩對開雞翼角，有數名非華裔男子揮手求救，懷疑是非法入境者。警方派出水警到場，初步尋獲4名非華裔男子，現正查證他們身份。



上月27日警方將28名非法入境者帶往香港仔水警基地。

較早前警方表示，今年8月起在港被捕的非華裔非法入境者有上升趨勢，當中以孟加拉、巴基斯坦及印度裔人士經內地循水路偷渡來港的情況最為嚴重。單在上月22至31日期間，已有超過100名來自孟加拉、巴基斯坦和印度的非法入境者被捕。據悉，有多名偷渡者合共支付5萬元港幣的安排乘快艇來港後，被中途棄置孤島上，需由警方救出。中港亦曾聯手在粵港澳三地展開「清灣行動」反走私及反偷渡，透過情報交流，務求堵截「人蛇潮」源頭。行動中，粵港兩地合共拘捕127人。

根據警方早前提供的資料顯示，今年首10個月拘捕1,241名非法入境者，較去年同期的1,008人增加近23%，更已超越去年1,155人的總和。今年首10個月被捕非華裔非法入境者已達968人，佔整體達78%，比去年同期急升1.27倍，更較2021年的850人增加近13.9%。

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10月單月截獲393偷渡客 年內最多 酷刑聲請今年增3成

入境處數字亦反映，單是10月當局已截獲393名非法入境者，當中非華裔的佔364人，兩者均是今年至今最多，且分別較前一個月增加近88%和89.6%；另外，今年首10個月入境處共接獲1,385宗免遣返聲請，較去年同期增加約33.6%。處方表示，非華裔非法入境者主要藉水路偷渡來港，其餘則經陸路偷渡來港，強調除會與本地執法部門持續進行聯合反偷渡行動，亦已加強與內地相關執法機關的情報交流。

處方亦透露，今年首10個月每月平均進行近1,500次反非法勞工行動，較前兩年每月平均行動數字均增加逾1成，而過去三年處方已進行超過4.6萬次反非法勞工行動，超過3,000名非法勞工被捕。

根據《入境條例》，「協助及教唆非法入境」、「非法接受僱傭工作」或「僱用非法勞工」均屬嚴重罪行，違者一經定罪，分別最高可被判罰款2萬5千元及監禁3年；被判罰款5萬元及監禁3年；或罰款50萬元及監禁10年。