海關截廣東抵港貨櫃　檢冒牌球衣、烈酒等貨物　市值$150萬

香港海關6月28日在屯門內河船碼頭海關驗貨場，檢獲約7,400件懷疑冒牌貨物，以及8公升懷疑未完稅烈酒，估計市值共約150萬元，應課稅值約7萬元。初步調查顯示，該批物品將會轉口至海外地區。



海關6月28日在屯門內河船碼頭海關驗貨場，檢獲約7,400件懷疑冒牌衣物及手袋等，以及8公升懷疑未完稅烈酒，估計市值共約150萬元，應課稅值約7萬元。（海關提供）

海關當日透過風險評估，抽查一個從廣東南沙抵港，並報稱載有食品、衣服和鞋履的40呎貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲該批懷疑冒牌貨物，包括衣服、鞋履、手袋和皮帶，以及該批懷疑未完稅烈酒。案件仍在調查中。

海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動，並從源頭堵截私酒活動以保障稅收。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私酒即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反上述條例活動。