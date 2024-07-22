海關截3個南沙抵港貨櫃　檢$5800萬走私製成煙草及私煙

香港海關於6月24日至7月3日期間，偵破兩宗以海運貨櫃走私煙草產品的案件，並拘捕一名男子。兩案中檢獲共約5,200公斤懷疑未完稅製成煙草，和約510萬支懷疑私煙，估計市值共約5,800萬元，應課稅值共約3,800萬元。



海關6月24日查驗一個從南沙抵港、報稱載有食物容器的40呎海運貨櫃，檢獲約5,200公斤懷疑未完稅製成煙草。（海關提供）

海關透過風險評估，於6月24日在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場，揀選及查驗一個從南沙抵港、報稱載有食物容器的40呎海運貨櫃，檢獲約5,200公斤懷疑未完稅製成煙草。

其後於6月26日和7月3日，海關再在同一地點先後查驗兩個同樣從南沙抵港、分別報稱載有水龍頭和玩具的40呎海運貨櫃，檢獲共約510萬支懷疑私煙。一名64歲的懷疑涉案男子被捕，他已獲准保釋候查。

海關於6月26日和7月3日，先後查驗兩個同樣從南沙抵港、分別報稱載有水龍頭和玩具的40呎海運貨櫃，檢獲共約510萬支懷疑私煙。圖為部分檢獲的私煙。（海關提供）

海關表示，會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。