觀塘IVE後山爆炸品｜4初中生涉海外網購化學品　拍片紀錄燃燒過程

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山昨日（23日）發現可疑化學品及軍刀武器，警方經調查拘捕4名介乎13至15歲少年，涉嫌串謀製造爆炸品、無牌管有槍械及管有爆炸品，各人分別報稱就讀中一或中二，其中一人疑有黑社會背景。警方今午（24日）午召開記者會交代案情表示，4名被捕少年屬朋友關係，認識約7年，其中有被捕人手機內有製造爆炸品程式的照片，另一人的手機則有燃燒物品的片段；有人承認在網上購買爆炸物品，並多次到現場進行燃燒測試。



現場為一個5,000平方呎的空間，內藏大量化學物品，地上亦有多處燒焦痕跡。（梁偉權攝）

4名被捕少年相識7年 認海外網購化學品到場測試燃燒

東九龍總區高級警司鍾麗詒表示，4名被捕少年（13至15歲）屬朋友關係，相識約7年，均在住所或附近被捕，其中一人被捕時正身處另一被捕人的住所。他們較早前都分別到過案發現場，其中有人更承認曾經在海外網上平台購買化學物品，並多次帶往達現場燃燒及進行測試。

鍾麗詒續稱，警方在其中一名被捕人的住所檢獲少量懷疑爆炸品，並在其電話中發現製作爆炸品的化學程式的照片，及瀏覽相關網站的紀錄；在另一被捕人的電話亦發現多段影片，拍下其中一被捕人在案發現場燃燒物品的片段。

據悉，被搜出爆炸品的單位位於觀塘協和街277號，為其中一名15歲被捕人的住所。

現場地面遺下燒焦痕跡及疑似曾燒過的柴枝。（林幸言攝）

另外，警方在現場亦檢獲防毒面具，相信被捕人知道測試有一定危險性，所以用作保障自己；現場除化學物品及武器外亦有樹枝，不排除被捕人曾使用斧頭割斷樹枝再燃燒。警方表示正從被捕少年的犯案動機、是否涉及政治目的、有沒有被人操控的方向繼續調查案件，但亦明言不論是被捕人或其家人，過往均不見有參與政治活動。

現場地上遺有樹枝，相信是用作燃燒。（梁偉權攝）

現場化學品部分可製造爆炸品及山埃 包括硝酸鹽

警方今午交代案情表示，在觀塘一所院校底部的斜坡發現一個5,000平方呎空間，現場有多處燒焦痕跡，並藏有大量化學物品、多把武器及大量實驗室用具。當中檢獲的多種化學物品，有粉狀、固體及液體，部分更可以用作製造爆炸品及山埃，另外亦有硝酸鹽。由於現場的化學物品穩定性十分低，已由政府化驗所人員及爆炸品處理課移離現場。

警方於現場檢獲多把武器，包括兩把斧頭、一把軍刀及一支電槍。（梁偉權攝）

警方於現場檢獲防毒面罩。（梁偉權攝）

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▼7月24日各部門在場繼續進行調查▼



大批警員到場支援。（馬耀文攝）

警員在案發大專院校後山調查，該處可通往翠屏邨，並封鎖一條樓梯。（馬耀文攝）

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▼7月23日晚上各部門在場進行調查▼



反恐特勤隊（CTRU）到場。（梁偉權攝）

本周三（24日）凌晨大約1時，爆炸品處理課及反恐特勤隊等警員帶同證物離開。

爆炸品處理課（EOD）人員到場。（左朗星攝）