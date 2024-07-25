警聯政府飛行服務隊　新界陸空巡邏反爆竊拘6人　起回逾$11萬贓物

暑假將至，踏入旅遊旺季，以防賊人乘虛而入，警方新界北總區於7月中旬展開代號「帝聯」的反爆竊行動，聯同政府飛行服務隊，以陸空兩路巡查新界多個地方，以「爆竊」及「企圖爆竊」罪拘捕5男1女，涉及財物包括現金、電子器材、音響器材及黃金擺設，總值逾11萬元。



新界北總區情報組總督察徐嘉穎表示， 6名被捕人年齡介乎26至73歲，4人報稱無業，其餘2人分別報稱為司機及廚師。他們共涉5宗位於屯門、元朗及落馬洲的爆竊及企圖爆竊案件，地點包括商場店舖、士多、村屋及空地貨倉。被盜財物價值最高為一個約3萬元黃金擺設。

新界北總區情報組總督察徐嘉穎指，案中被盜財物價值最高為一個約3萬元黃金擺設。（黃煦緻攝）

警多部門聯同飛行服務隊行動 陸空兩路巡邏

警方留意到賊人會針對鄉郊、低密度及保安措施較少的住宅及商舖。因此新界北總區刑事部協調及統籌行動部、交通部、4個警區，以及政府飛行服務隊展開跨部門的聯合行動。行動中，政府飛行服務隊派出直升機作高空巡邏和搜索，警方衝鋒隊亦派出無人機在險要的地形和偏僻的山嶺協助搜索隱蔽位置。另外，警方快速應變部隊於密林及山嶺加強巡邏及搜索可疑人士；機動部隊、前線軍裝巡邏隊、特遣隊同樣在市區及村屋巡邏；交通部則則設立路障截查可疑車輛及人士。

5宗爆竊及企圖爆竊案件涉及商場店舖、士多、村屋及空地貨倉，徐嘉穎指出，由於涉案地點人煙稀少而且均有保安漏洞，包括附近較少燈光、沒有安裝閉路電視、窗花或圍欄、欠缺穩妥門鎖及其他防盜措施，因而令賊人有機可乘。賊人可能在傍晚時份躲在較隱蔽處，待戶主離開後伺機爆竊。

警方提醒市民加強家居保安

新界北總區防止罪案辦公室總督察黃長興表示，為預防賊人有機可乘，警方在多個屋苑派發「長假期旅遊攻略」，提醒市民出門旅遊前應加強家居保安。警方提醒，如市民住所欠缺物管公司及保安、屬於低層住戶、附近一帶欠缺燈光及閉路電視、或設有簷篷及窗邊喉管、鄰近山坡及正進行棚架維修工程，應特別加強家居保安。

新界北總區防止罪案辦公室總督察黃長興提醒，市民出門旅遊前應加強家居保安。（黃煦緻攝）

業主及住戶可以加裝閉路電視或家居式閉路電視、門窗感應器、木條防趟、窗門 U 形鎖等，並在離開時確保門窗已鎖上。如外出或旅行無人在家時，市民可以在夜間留些許燈光、定期更改電子鎖密碼、如長期外遊可通知保安加強注意、開啟家居式閉路電視，以及切勿貪方便因而在門外收藏鎖匙。另外，如見到陌生人出現在屋苑並且形跡可疑，亦立即報警求助。

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