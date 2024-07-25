葵涌奪命工傷｜死者遭轉動挖泥機夾斃遺雙親　工權會倡加裝感應器

葵涌荔崗街地盤今早（25日）發生奪命工業意外，42歲泥頭車司機慘被夾在泥頭車和挖泥機之間，當場身亡。工業傷亡權益會到場了解情況後稱，同類工作的地盤應該吸取教訓，在機器安裝感應器，當有人靠近時立即停機，以避免同類事故發生。而死者與父母同住，為家中經濟支柱，慘劇令家人頓時陷入經濟困境。



工業傷亡權益會總幹蕭倩文促地盤在可移動機器上加裝感應器。（翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會總幹蕭倩文了解事故後稱，慘死的泥頭車司機42歲，事發時他站在泥頭車的車尾，其間挖泥機轉動將他壓住，最終斃命。死者家人希望公司及地盤交代具體事故情況及提供協助。

蕭倩文續稱，從安全角度而言，挖泥機操作時應該裝置感應器，如感應到有人應即時停機；暫時不知道肇事挖泥機是否有此裝置。她指出，暫時未知是否涉及人為錯失，但認為任何地盤都要吸引教訓，工作人員要站在安全位置，如環境狹窄，機器要裝置感應器。

工人被夾在泥頭車與挖泥機之間慘死。（翁鈺輝攝）

工人倒斃在泥頭車與挖泥機之間。

另一方面，死者與父母同住，是家中經濟支柱，事故令其家人面對即時經濟困難。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

事發於今日（25日）上午9時59分，警方接報葵涌荔崗街浩景臺附近一個地盤，有工人被泥頭車和挖泥機夾住頭部。救援人員到場，證實事主當場不治。

工人被夾在泥頭車與挖泥機之間慘死。（翁鈺輝攝）

工人倒斃在泥頭車與挖泥機之間。

工人被夾在泥頭車與挖泥機之間慘死。（翁鈺輝攝）

工人倒斃在泥頭車與挖泥機之間。

現場消息稱，死者是泥頭車司機，泊車後行到車尾位置視察；其間挖泥機轉動時疑將他夾在兩車之間。警方葵青警區重案組到場調查意外成因，死者家屬及勞工處人員事後亦到場了解情況。

由高空角度可見，地盤出入口處建有一個大型工作台，上面泊有泥頭車、挖泥機及3部私家車，另有流動廁所和其他建築材料。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

工人慘被夾在挖泥機與泥頭車之間，當場不治。（翁鈺輝攝）

挖泥機司機在場助查。（翁鈺煇攝）

地盤隨即拉上閘。（黃梓霖攝）

資料顯示，荔崗街葵涌市地段第515號用地位於葵涌半山，鄰近浩景臺，位處半山，地盤面積約41,764平方呎。地皮於2022年以11億元批出，中標財團為中信泰富。集團曾表示，地盤將計劃發展成中型單位為主，預計投資額約40億元，每呎約1.5萬元，料將來售價由1.8萬元起。

死者家屬到場了解情況

葵青警區重案組調查事件

+ 2

勞工處人員到場

勞工處到場調查事件。（黃梓霖攝）

工人慘被夾在泥頭車與挖泥機之間，當場不治。

警方在場調查。

工人暫停工作。

荔崗街一地盤發生奪命工業意外，警方正在場調查。

荔崗街一地盤發生奪命工業意外，警方正在場調查。

現場消息稱，死者是泥頭車司機，泊車後行到車尾位置視察；其間挖泥機轉動時疑將他夾在兩車之間。警方新界南總區重案組到場調查意外成因，死者家屬及勞工處人員事後亦到場了解情況。

由高空角度可見，地盤出入口處建有一個大型工作台，上面泊有泥頭車、挖泥機及3部私家車，另有流動廁所和其他建築材料。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

挖泥機將挖到的泥頭放到泥頭車上。

工人慘被夾在挖泥機與泥頭車之間，當場不治。（翁鈺輝攝）

挖泥機司機在場助查。（翁鈺煇攝）

地盤隨即拉上閘。（黃梓霖攝）

資料顯示，荔崗街葵涌市地段第515號用地位於葵涌半山，鄰近浩景臺，位處半山，地盤面積約41,764平方呎。地皮於2022年以11億元批出，中標財團為中信泰富。集團曾表示，地盤將計劃發展成中型單位為主，預計投資額約40億元，每呎約1.5萬元，料將來售價由1.8萬元起。

死者家屬到場了解情況

新界南總區重案組調查事件

+ 2

勞工處人員到場

勞工處到場調查事件。（黃梓霖攝）

工人慘被夾在泥頭車與挖泥機之間，當場不治。

警方在場調查。

工人暫停工作。

荔崗街一地盤發生奪命工業意外，警方正在場調查。

荔崗街一地盤發生奪命工業意外，警方正在場調查。

現場消息稱，死者是泥頭車司機，泊車後行到車尾位置視察；其間挖泥機轉動時疑將他夾在兩車之間。警方新界南總區重案組到場調查意外成因，死者家屬及勞工處人員事後亦到場了解情況。

由高空角度可見，地盤出入口處建有一個大型工作台，上面泊有泥頭車、挖泥機及3部私家車，另有流動廁所和其他建築材料。

工人慘被夾在挖泥機與泥頭車之間，當場不治。（翁鈺輝攝）

挖泥機司機在場助查。（翁鈺煇攝）

地盤隨即拉上閘。（黃梓霖攝）

死者遭轉動挖泥機夾斃，人員以白布遮蓋屍體。

資料顯示，荔崗街葵涌市地段第515號用地位於葵涌半山，鄰近浩景臺，位處半山，地盤面積約41,764平方呎。地皮於2022年以11億元批出，中標財團為中信泰富。集團曾表示，地盤將計劃發展成中型單位為主，預計投資額約40億元，每呎約1.5萬元，料將來售價由1.8萬元起。

死者家屬到場了解情況

新界南總區重案組調查事件

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勞工處人員到場