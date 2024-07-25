觀塘IVE後山爆炸品｜其中兩名15及13歲少年暫控5項罪名　周五提堂

香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山，前日（23日）發現可疑化學品及軍刀等多種武器，4名初中生少年（13至15歲）被捕。警方今晚（25日）表示，其中兩名（15及13歲）被捕男童，已被暫控合共5項罪名，包括「串謀製造爆炸品」、「管有爆炸品」及「無牌管有槍械」，明日（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。



另外兩名15及13歲被捕男童，則獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

現場為一個5,000平方呎的空間，內藏大量化學物品，地上亦有多處燒焦痕跡。（梁偉權攝）

案發於7月23日下午，警方接獲報案，指有年輕男子在觀塘曉光街25號香港專業教育學院（IVE）觀塘分校後山，毀壞鐵絲網及點火，其後逃去；案中4名少年（13至15歲）於同日晚上先後被捕。警方昨日（24日）召開記者會表示，在院校底部斜坡一個5,000平方呎空間，發現多處燒焦痕跡及大量化學物品、多把武器及大量實驗室用具。

現場地面遺下燒焦痕跡及疑似曾燒過的柴枝。（林幸言攝）

4名疑犯分別就讀中一、中二，其中一人疑有黑社會背景。警方在其中一名15歲疑犯的住所，檢獲少量懷疑爆炸品；另一人手機內有製造爆炸品程式的照片；一人手機內則有燃燒物品的片段。有人承認在海外平台網購爆炸品，並多次到現場進行燃燒測試。警方正調查被捕人士的犯案動機、有否同黨及是否涉政治目的或被人操控。

現場地上遺有樹枝，相信是用作燃燒。（梁偉權攝）

警方於現場檢獲多把武器，包括兩把斧頭、一把軍刀及一支電槍。（梁偉權攝）

警方於現場檢獲防毒面罩。（梁偉權攝）

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▼7月24日各部門在場繼續進行調查▼



大批警員到場支援。（馬耀文攝）

警員在案發大專院校後山調查，該處可通往翠屏邨，並封鎖一條樓梯。（馬耀文攝）

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▼7月23日晚上各部門在場進行調查▼



反恐特勤隊（CTRU）到場。（梁偉權攝）

本周三（24日）凌晨大約1時，爆炸品處理課及反恐特勤隊等警員帶同證物離開。

爆炸品處理課（EOD）人員到場。（左朗星攝）