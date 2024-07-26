警聯同入境處旺角打擊非法勞工　11男女被捕

警方表示，旺角警區聯同相關部門根據線報及深入調查後，昨日（25日）展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點，拘捕11人。



警方拘捕11人。（警方提供）

行動中，執法人員共拘捕1名內地男子、7名內地女子、1名外籍男子及2名外籍女子，年齡介乎26歲至45歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪行。所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由相關部門跟進。

據了解，被捕內地男女持雙程證，涉案外籍男子來自印尼，持護照到港，該2名涉案外籍女子分別來自印尼和泰國，持有過期的本港身份證和護照，案件由入境處跟進。

旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。

警方拘捕11人。（警方提供）

根據香港法例115章《入境條例》，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。