警打擊大耳窿非法收債拘40人　年利率逾150%　涉洗$3000萬黑錢

東九龍警區於7月22至25日一連四日展開代號名為「白刃」的反非法收債行動，搜查一間以不當手段追債的收數公司。警方以「串謀刑事恐嚇罪」、「串謀無牌借貸」、 「串謀以過高利率放債」、 「洗黑錢」及 「串謀刑事毀壞」等罪拘捕32男8女。當中與放高利貸相關的犯罪得益金額超過3000萬元，部份借款人需要繳款的利息超過年利率150%。



警方檢獲多部手提電話及收數字條。（黃煦緻攝）

東九龍總區重案組第1隊總督察劉浩德表示，40名被捕人士年齡介乎16至67歲， 報稱為文員、地盤工人、售貨員、保險經紀、及無業人士等，部份人士有黑社會背景，他們現正保釋後查。據了解，該名16歲被捕人士並非在學學生。

劉浩德指，行動中警方搜查一間以不當手段追債的收數公司，以「串謀刑事恐嚇罪」拘捕公司董事、管理人員及員工，亦在其辦公室搜出數千名欠債人的個人資料。此外，警方亦在香港各區以「串謀以過高利率放債」、 「洗黑錢」及 「串謀刑事毀壞」等罪名拘捕多名高利貸集團集團骨幹成員。經調查後，發現他們分別參與放高利貸、組織淋紅油等非法收數活動，以及處理放高利貸相關的犯罪得益，涉及金額逾3000萬港元。

東九龍總區重案組第1B隊高級督察段玉衡指，根據警方情報及調查顯示，高利貸集團會以「無需審核」、「特快過數」作招倈，利用「Cold call」或短訊推銷借貸計劃。部份財困人士因一時之便參與其中，但事實上所謂的「特快過數」只是高利貸集團的幌子。高利貸集團會從中扣起四分之一，甚至三分之一的貸款作為「行政費」，連同借貸人本身需要繳付的利息，實際需付的利息遠超過法例所容許年利率48%的上限。段玉衡提供，部份借貸人被收取的利息是超過年利率150%。

收數公司僧會由電話滋擾提升到致電恐嚇電話予借債人以及其家人。（黃煦緻攝）

段玉衡又指，高利貸集團會透過有連繫的收數公司，向無力還款的欠債人追債。他說，收數公司最初會以電話及收數信等合法方式追債，及後會將行動升級，由電話滋擾提升到致電恐嚇借債人及其家人，甚至會著行動組到借貸人家門淋紅油，直到對方還款為止。

同時，借貸人借錢時會被指示還款到特定的個人戶口。由於借貸人只能夠還部份利息，而欠款本金則較難還清，因此很快便令欠款越滾越大。

行動中，警方拘捕多個還款戶口持有人，發現當中有被捕人本身亦長期欠債。因未能還款，所以只能登記傀儡戶口供集團使用。警方發現，有關還款戶口過去半年有總值超過3000萬元存入，並短時間內匯出。段指，帳戶頻繁交易明顯與戶口持有人背景不符，屬於典型洗黑錢模式。最終經過多重交易後，黑錢會流到高利貸集團手中。

東九龍總區重案組第1隊總督察劉浩德（左）及東九龍總區重案組第1B隊高級督察段玉衡（右）交代案情。（黃煦緻攝）

警方提醒巿民，向高利貸集團借貸只會令其財務問題更為嚴重，過去甚至有高利貸集團以「抵銷欠款」為名，利誘無法償還債款的欠債人參與販運毒品、賣戶口協助洗黑錢等非法活動，有欠債人因而成為階下囚，警方會繼續積極打擊放高利貸及非法收債活動。

警方強調，「放高利貸」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」均屬嚴重罪行，最高刑罰為5至14年監禁。巿民亦要提高警覺，不要被「免審查」、「特快過數」等口號欺騙，成為高利貸集團的獵物。