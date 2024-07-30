珍惜生命│青馬大橋的士司機留遺書跳海失蹤　三日內第二宗

青馬大橋發生懷疑跳海自殺事件。凌晨2時許，青嶼幹線管理公司職員，於監察系統中發現一輛的士停在青馬大橋往機場方向橋面慢線，於是派員前往了解。職員發現該的士上空無一人，但車上留下懷疑遺書，遂立即報案求助。



救援人員接報趕至橋面，封鎖現場調查；而水警輪及消防船在橋下及附近海面搜索，惟暫時無果。飛行服務隊直升機隨後飛抵青馬大橋上空，盤旋搜索。

消防船在青馬大橋附近海面搜索。(李家傑攝)

涉事的士停在青馬大橋橋面慢線，警員正在調查。(李家傑攝)

消防潛水支援船在橋下搜索。（圖片來源：marinetraffic.com）

今次已是三日之內，同樣涉及的士司機在青馬大橋自殺的案件。本周日（7月28日）上午10時半左右，警方接報，一名56歲姓袁的士司機在青馬大橋落車，再從大橋一躍而下。 水警小艇隊到場，於青衣馬灣角對開海面，將陷入昏迷的事主救起，並將他送往荃灣西碼頭，交由救護車轉送仁濟醫院搶救，惟其後證實不治。

飛行服務隊直升機加入空中搜索。(圖片來源：flightradar24.com)

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