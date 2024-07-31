灣仔告士打道穿梭巴士切線撞城巴 車頭撞凹變形 現場一地碎片
撰文：曹德熙
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灣仔發生交通意外。今日（31日）下午3時24分，警方接報在告士打道123號、灣仔警署對出巴士站位置，一輛住戶服務穿梭巴士，疑切線時撞向一輛載客城巴。意外中城巴司機受輕傷送院。從現場圖片可見，穿梭巴士撞至左車頭凹陷，車頭燈脫落，大銀幕碎成蜘蛛網，車頂隆起；而巴士右側車尾燈及右後輪通風口位置被撞至變形、車身出現花痕，現場一地玻璃和汽車外殼碎片。警方在場調查及指揮交通。
據悉，當時城巴沿告士打道西行左線行駛，穿梭巴士則在鄰線而行。城巴「埋站」上落客期間，穿梭巴士司機疑因有其他車輛在旁駛詔，欲扭軚切線時撞到城巴。
涉事穿梭巴士車頭印有淺水灣影灣園，翻查網上資料，淺水灣影灣園設有穿梭巴士服務，方便住客往返淺水灣與中環。涉事城巴女司機姓鄭（25歲）因頸痛，被送往律敦治醫院治理；涉事穿梭巴士男司機姓郭（67歲）則沒有受傷。
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