警荃灣深水埗冚賭　3翁涉街頭賭博　8人涉樓上百家樂檔被捕

荃灣警區及深水埗警區特別職務隊人員今日（31日）打擊非法賭博。警員分別在荃灣街頭突擊聚賭黑點，並搗破一個位於荔枝角道的樓上懷疑非法百家樂賭檔。警方在兩個行動共拘捕11人（年齡24至83歲），他們分別涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」、「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」以及「在賭博場所內賭博」，所有人正被扣留調查。



荃灣行動中，3名八旬翁因非法賭博被捕。（警方提供）

荃灣警區特別職務隊人員今日（31日）打擊區內街頭聚賭，巡查區內街頭聚賭黑點巡查，於荃灣海濱公園拘捕3名年齡介乎80至83歳的老翁，他們涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，所有被捕人現正被扣查。行動中，人員檢獲賭具及小量現金。

警方在荔枝角道一個樓上單位搗破一個百家樂賭檔，拘捕8 人。（警方提供）

另外，深水埗警區特別職務隊人員今日（31日）中午亦在區內打擊非法賭博，警員突擊搜查荔枝角道一個單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，警員共拘捕8人，所有被捕人現正被扣留調查。警員亦在該單位內檢獲一張百家樂枱、3部電腦、6個電視屏幕、一批籌碼賭具及賭款等。

百家樂案當中8名被捕人士，一名72歲姓黃男子涉嫌「經營賭博場所」、一名24歲姓馮男子涉嫌「協助經營賭博場所」；另外4名本地男子及兩名本地女子（47至63歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」。

警方重申，根據法例，任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款3萬港元及監禁9個月。而經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。