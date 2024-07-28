警灣仔反黑拘35人　冚賭場破酒吧竊案　拘8名光頭假髮非洲女扒手

警方一連3日（25至27日）動員逾百警力，展開打擊三合會的「犂庭掃穴」行動，破獲一間由黑幫經營的釣魚機賭場，表面為持牌遊戲機中心，實為一個提供現金換積分的賭場，警方拘捕18人，包括4名賭場職員及14名賭客。



另外，警方亦偵破灣仔區酒吧的連環竊案，拘捕8名非洲裔女子。一眾「光頭」戴假髮女扒手專向醉客「埋手」，誘使他們使用銀行提款卡時，伺機偷走對方身上的貴重財物及盜用提款卡，涉款37萬港元。警方呼籲，外國旅客來港在酒吧，消遣時要小心看管財物。

警方檢獲大量現金及非洲女扒手黨喬裝用的假髮。（鄭嘉惠攝）

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」，打擊三合會及其收入來源，警方於7月25日至27日展開代號「犂庭掃穴」反黑行動，由灣仔警區刑事部統籌，聯同特別職務隊、灣仔牌照組及港島總區機動部隊，合共動員逾百警力 ，展開以情報主導行動，翻查大量閉路電視。突擊搜查多個處所，包括酒吧、遊戲機中心、住宅及商業大廈。

警方以「管理非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「刑事恐嚇」、「在公眾地方打鬥」、「傷人」、「襲擊導致身體傷害」、「盜竊」及「違反入境逗留條件」等罪行，拘捕35人，當中包括21男14女，年齡介乎25至67歲。 有關犯罪得益超過40萬港元。

行動中，警方偵破了一個非法賭博場所。灣仔警區反三合會行動組第一隊督察林高進指，區內有一個由三合會經營，以持牌遊戲機中心為幌子掩飾，實質提供俗稱「釣魚機」的賭博遊戲，賭博場所內的職員會先為賭客以現金兌換積分，再將賭客贏得的積分兌換成現金，並從中提取佣金。

上周四（25日），灣仔反三合會行動組突擊搜查該處所，一共拘捕18人，包括15男3女，年齡介乎於25至67歲。4人涉嫌管理非法賭博場所被捕，另外14人則涉嫌在非法賭博場所內賭博。行動中，警方檢獲一共4部用作賭博的釣魚機，以及懷疑部份犯罪得益，約6萬港元現金。所有被捕人士獲准保釋候查。

另外，警方亦偵破灣仔區酒吧連環盜竊案。警方近日接獲多人報案，指曾於灣仔酒吧消遣期間，被不同國籍女子搭訕，及後發現身上的貴重財物不翼而飛，銀行提款卡被盜用。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察李家豪指，警方深入調查及分析大量閉路電視片段後，鎖定疑犯身份，並以盜竊罪拘捕8名非洲裔女子。調查顯示，她們藉受害人醉酒時搭訕，誘使受害人使用其銀行提款卡提款，偷窺密碼，再伺機偷取其貴重財物及盜取其銀行卡多次提款。

行動中，警方偵破3宗同類案件，損失金額總共約37萬港元，並檢獲被捕女子犯案時所穿的衣物，以及逃避警方調查的喬裝假髮。消息指，8名非洲女扒手均為免遣返聲請人士，主以揀選外籍人士「落手」，以博取外地遊客返到境外才報警，且她們通常為「光頭」，以方便帶不同假髮，增加閉路電視的辨識難度。

警方灣仔警區反三合會行動組第二隊督察李家豪（左）及第一隊督察林高進（右）簡報案情。（鄭嘉惠攝）

警方亦在行動中，進行多次防罪宣傳活動，警方提醒市民，在外消遣時要小心看管財物，免被不法之徒有機可乘。市民切勿參與非法賭博，根據《賭博條例》一經定罪，最高可判處罰款3萬元及監禁9個月。而經營、管理，或以其他方式控制賭場，根據《賭博條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及監禁7年。