港男赴台做詐騙集團「車手」　日賺2000新台幣　提取贓款「斷正」

台中市警察局第三分局昨日（2日）表示，上月29日前往西屯區大隆路一帶偵辦案件，巡經自動櫃員機時，發現一名男子形跡可疑，更換多張卡片提領現金，警員上前調查，揭發41歲陳姓港男為詐騙集團擔任「車手」提取贓款，於是將他拘捕。



鰡男在場被當地警方盤問。（網上影片截圖）

據了解，陳男報稱在香港從事吊車指揮員，出發前見到有人在社交媒體刊登招募廣告，聲稱只要在台灣做「車手」，透過提款機領取現金，就可以賺取日薪2,000新台幣（約510港元）工資，他聽從對方在群組中的指示，持觀光簽證到台灣旅遊，上月27日乘搭飛機入境，堅稱真正目的是在台灣旅遊7日，只是順便從事兼職工作。

陳男抵達台灣後，透過短訊接獲指示，上月29日前往台中市領取現金，當時他住戴帽子和口罩，預計從一個人頭帳戶內提領10萬新台幣（約2.5萬港元），當時剛剛領取2萬新台幣（約5,100港元），即被警員拘捕，其手機內沒有旅遊照片，身上只有少量港幣，而且沒有購買回程機票。

涉案男子展示贓款。（網上影片截圖）

台中市警局第三分局偵查隊和立德派出所前往西屯區大隆路一帶調查案件，行經自動櫃員機時，發現陳男形跡可疑，提款時神情緊張，一直東張西望，而且更換多張卡片提取現金，警員上前調查，揭發41歲陳姓港男為詐騙集團擔任「車手」提款，警方提取該個帳戶餘下贓款，避免被其他車手取走，當場檢獲陳男的手機、金融卡等證物。

警方依詐欺罪移送台中地檢署，檢方以有逃亡之虞等理由，要求將陳男羈押獲得批准。

涉案男子展示證件。（網上影片截圖）

根據網上影片，陳男當時身穿橙衣，在場被當地警方盤問，不時說「等一下」，即場為手機開鎖和展示贓款及證件。

該分局表示，該分局今年至今拘捕68名「車手」，香港「車手」比較罕見，台中市警局過往曾在逢甲商圈拘捕一名香港「車主」，對方聲稱到台旅遊，打算領取贓款和酬勞後，立即返回香港。