皇后大道西爆水管│水務署指為鹹水　未有用戶沖廁水供應受影響

西區發生爆水管事故。昨日（5日）晚上約9時45分，皇后大道西288號近正街行人路邊，懷疑有地底水管爆裂，影響附近路段，多條行車線受阻。根據網上影片及圖片可見，大量水在燈位路邊湧出，淹浸附近行人路及馬路，水位直逼鄰近生果檔及住宅大廈，水深浸至小腿位置。



受事件影響，上述道路一度全封，多條巴士線受影響。直至運輸署於6日清晨6時08分宣佈，較早前因水管爆裂而封閉的皇后大道西往堅尼地城方向，介乎正街與桂香街之間的快線及中線現已解封，惟慢線仍然封閉。而曾經受影響巴士路線，現已恢復原有路線行駛。

依網上圖片可見，皇后大道西近正街一帶路面被水淹浸。(圖片來源：Sam Leung/全港店舖消息(開張/執笠)關注組)

水務署指，署方於8月5日晚上收到報告，指皇后大道西288號近正街行人路邊，懷疑有地底水管爆裂，經了解後確認一條直徑300毫米鹹水供水管出現滲漏，遂暫停相關喉管部份的供水，並進行緊急維修。

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時）

受事故影響，皇后大道西介乎桂香街至正街全線需暫時封閉，以配合緊急維修工作。此外，水務署已進行供水調度，暫未有用戶的沖廁水供應受事故影響，署方正全力進行搶修，隨後會進行相關受影響路面的修復工作，以爭取今早（6日）繁忙時間前重開皇后大道西中線及快線。

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時 影片截圖）

運輸署於6日凌晨零時32分宣佈，因水管爆裂，皇后大道西（往堅尼地城方向）介乎正街與桂香街之間的全線封閉。

及至清晨6時08分，皇后大道西往堅尼地城方向，介乎正街與桂香街之間的快線及中線已解封，慢線仍然封閉。而受影響巴士路線現已恢復原有路線行駛。

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Horace Ho / 西環變幻時）

受影響的巴⼠路線一度須改道行駛：

●城巴第4、7、10、37A、90B及91號線（往堅尼地城/鴨脷洲方向）

●九巴/城巴第101及104號線（往堅尼地城方向）

依網上圖片可見，皇后大道西近正街一帶路面被水淹浸。(圖片來源：Sam Leung/全港店舖消息(開張/執笠)關注組)

依網上圖片可見，皇后大道西近正街一帶路面被水淹浸，水深更浸至小腿。(圖片來源：Sam Leung/全港店舖消息(開張/執笠)關注組)

西區皇后大道西近正街爆水管，猶如小型噴泉。（Siu Ding / 西環變幻時 影片截圖）

西區皇后大道西近正街爆水管，路面被淹浸。（Siu Ding / 西環變幻時 影片截圖）