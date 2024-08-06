海關偵破遠洋船走私案　搜赴大馬海運貨櫃　檢$1.5億電子零件

香港海關上周二（30日）偵破一宗遠洋船走私案，在一個原定經遠洋船前往馬來西亞的出口貨櫃中，發現內藏大批未列艙單的走私貨物，包括一批高價值及全新的集成電路、電容、底板以及一批舊電子零件，總值約1.5億元。海關不排除該批貨物最終會走私回內地，如走私成功相信可逃稅達1,800萬元。



行動中，海關檢獲大量電子零件。（黃煦緻攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察韓錦文稱，上周二海關海域科聯同海關有組織調查科展開聯合行動，打擊海運走私活動，其中鎖定一個由香港出口至馬來西亞的報稱載有鋅片40呎海運貨櫃，海域科人員以X光檢驗貨櫃後，發現貨物雜亂並有多款不同種類的貨物，與密度較高的鋅片並不吻合，懷疑藏內走私貨物，隨後交由海關有組織調查科作跟進調查。

行動中，海關檢獲大量電子零件，其中包括集成電路。（黃煦緻攝）

海關經檢驗發現貨櫃內X光影像有異，與密度較高的鋅片並不吻合。（黃煦緻攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷表示，金屬粉未是經遠洋船出口到馬來西亞的常見貨物之一；而鋅片的運送模式一般都以數個貨櫃以同一批次運送。郭俊廷續指，但於是次案中涉案貨櫃是利用單一貨櫃附運，而申報的貨物重量相比起同類型貨櫃輕約3至4成，有別於業界一般的做法，故引起海關人員注意。

郭俊廷稱，海關留意到不法份子利用特別的收藏手法及掩飾手法，明目張膽將走私貨物放入貨櫃內，統粹透過虛報貨物資料去掩飾走私行為；而電子零件亦是走私回內地的熱門貨物，郭續指，海關不排除不法份子利用迂迴路線，將貨物運到馬來西亞，然後利用不同途徑走私回內地，如走私成功相信可逃稅達1,800萬元。

行動中，海關檢獲大量電子零件，其中包括底板。（黃煦緻攝）

行動中，海關檢獲大量電子零件，其中包括電容。（黃煦緻攝）

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列倉單的貨物，最高可被判處罰款200萬元及監禁7年；海關呼籲市民和物流業界從業員，如懷疑有走私活動，可致電24小時熱線2545-6182及電郵crimereportatcustoms.gov.hk向海關舉報。