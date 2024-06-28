海關破3宗遠洋船走私案拘一漢　往大馬3貨櫃檢$1億電子零件

海關於今年6月展開一個名為「巨浪」的特別行動，針對利用遠洋船走私的活動。行動一共偵破3宗案件，於6月10日、17日、23日以X光檢視3個擬送往馬來西亞的可疑貨櫃，檢獲約總值1億港元的走私電子零件，並拘捕一名報稱寄貨公司負責人的60歲男子。目前案件仍然在調查當中，海關不排除稍後會其他有涉案者被捕。



行動中，海關檢獲的走私貨品包括：電路板、智能電話、平板電腦和汽車零件。（蔡正邦攝）

香港海關有組織罪案調查科高級調查主任林俊興表示，海關早前發現有不法分子嘗試利用遠洋船走私，人員根據情報分析及風險評估，鎖定3個原定出口到馬來西亞的貨櫃，分別在6月10日、17日、23日檢驗上述貨櫃。3個貨櫃分別報稱裝有鋁片、鋁合金及通訊配件。

海域科貨物貨櫃檢查組署理高級督察韓錦文續指，海關以X光檢驗貨櫃後，發現第一與第二個貨櫃的貨物密度和形狀異常，與報稱載有的鋁片和鋁合金不脗合；第三個貨櫃貨物非常雜亂，影像深淺不一，有體積較大的貨物，與報稱體積細小的通訊配件不符，故海關相信貨櫃藏有走私貨物。

海關從X光見到第一與第二個貨櫃的貨物密度異常。（香港海關Facebook）

海關從X光見到第三個貨櫃貨物非常雜亂，影像中深淺不一，有體積較大的貨物，與報稱載有體積細小的通訊配件不符。（香港海關Facebook）

關員其後在三個貨櫃當中，找到大批的未列艙單貨物，包括電路板、智能電話、平板電腦及汽車零件等，總值約1億元。，包括：電路板、智能電話、平板電腦和汽車零件。行動中，拘捕一名報稱寄貨公司負責人的60歲男子，他涉及其中一宗案件；另外兩宗案件寄貨人分別為一間海外公司和一間已解散的公司。

行動中，海關檢獲的走私汽車零件。（蔡正邦攝）

海關在行動中發現不法分子並沒有採取任何掩飾手段，反而「明目張膽」將貨物放於貨櫃內，再虛報貨物資料以掩飾走私行為。海關會針對部署不法分子的走私方式，同時與業界加強溝通，防止不法分子利用香港物流鏈。

行動中，海關檢獲的走私汽車零件。（蔡正邦攝）

另外，海關於行動中檢獲的物品為過往走私去內地的熱門產品，故海關不排除不法分子嘗試逃避關員偵查，採取迂迴路線，先將貨物走私到馬來西亞再偷運到內地。海關會繼續以風險管理和情報分析為原則，制定全方位打擊走私的策略，同時會加強與內地及其他地區的情報交流，適時採取聯合行動。

海關重申，走私屬於嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人如果輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。市民如果有任何有關走私活動的資訊 ，可致電海關24小時熱線（2545 6182） 或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk） 向海關舉報。