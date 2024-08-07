觀塘照顧者雙屍｜社工：外界支援不足促加人手　籲培養市民互助

觀塘發生雙屍命案，一對分別82歲及60歲的母子失聯數日，業主報案揭發兩人倒斃屋內。消息指，涉事母親有長期病患，並要長期臥床，日常需要由兒子照顧起居飲食，懷疑兒子意外暈倒後失救，致母親亦失去照顧死亡。註冊社工陳琬琛表示，現時大多照顧者都較為年長，他們要面對身體及精神上的壓力，且沒有機會留意到身邊的支援，而不會向外界求助；加上現時政府及外界支援不足，社工人手短缺及區內支援欠缺的情況下，許多照顧者的情況很容易被忽略，令更多悲劇持續發生。



警員進入涉事單位內調查。（林振華攝）

陳琬琛表示，香港現時的照顧者與被照顧者的年齡層都較為年長，通常是由50至60歲的人士，照顧70至80歲的長者，「以老護老」例子十分常見。此外，由較年長的父母照顧行動不便子女的情況，亦愈來愈常見。

陳續稱，隨着照顧者年齡增長，病痛會增多，體能亦會下降；但他們日常需要推輪椅或攙扶被照顧者上落樓梯，會十分吃力。另外，照顧者精神心理狀況亦令人擔憂，因為他們很多時會出現抑鬱、自責、無力感及內疚等負面情緒，例如覺得自己年紀增長、無力再照顧被照顧者，亦會內疚自己為何幫不到忙。

現場為觀塘瑞和街78號長安大樓。（林振華攝）

現時外界對照顧者被照顧者支援嚴重不足，陳琬琛指照顧者所居住社區未必有服務幫助到他們，例如讓照顧者「鬆口氣」的暫託服務。即使附近有支援服務，但許多照顧者都留意不到，因為他們根本沒有機會留意身邊的事情。

除暫託服務外，陳琬琛指出，政府現時亦會舉辦一些活動讓照顧者與被照顧者參與，讓他們可以放鬆一下，但名額有限，加上一星期只能舉辦一次，故幫不上太大忙。另外，陳琬琛表示亦有一些專線電話支援照顧者，惟他認為對於讓照顧即時舒緩壓力情緒只有「少少效用」，亦指面對面傾訴成效比較大。

陳認為經過是次事件後，政府應投放更多資源支援照顧者，可以加派社工人手協助照顧者家庭，如定期進行家訪，或定時打電話向他們查詢狀況。他亦建議政府多加培養市民的互助精神，如知道某户是照顧者家庭，鄰居及保安都可以多加留意，如太久未見他們蹤影，可幫忙「敲下門」，避免讓更多悲劇發生。

求助熱線：

照顧者支援專線182183

現場為觀塘瑞和街78號長安大樓。（林振華攝）

便衣探員到場調查。（林振華攝）