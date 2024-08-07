觀塘照顧者雙屍｜母子雙亡　今年第5宗照顧者悲劇　以老護老佔4宗

觀塘瑞和街今日（7日）發生照顧者雙屍命案，一名60歲男子疑在家中暈倒失救亡，其長期臥床的82歲患病母親，亦因缺乏照顧告喪命。本港屢發生涉及照顧者、以老護老等的倫常悲劇，《香港01》曾多次深入探討有關議題，政府去年亦逐步推出多項加強支援照顧者的措施，社署今年3月推出「關愛隊-支援長者及照顧者先導計劃」，以荃灣及南區作為試點。可惜，悲劇仍然接連發生，翻查資料，連同今日的案件，今年已發生共5宗涉及照顧者的命案，當中4宗為以老護老悲劇。



老翁攜腦退化妻石門站殘廁自盡 夫死妻獲救

首宗發生於今年1月30日，涉及一對分別80歲及71歲的老夫婦。71歲妻子患老人癡呆症多年，近年身體轉差，須以輪椅代步，並影響說話能力，去年入住石門一間護理中心。其丈夫疑因擔心自己年邁未能照顧妻子，遂帶同她到石門站無障礙洗手間尋短，最終夫死妻獲救。

▼石門站悲劇▼



1月30日，港鐵石門站殘廁發生企圖謀殺及自殺案，一對年長夫婦男死女傷，殘廁內遺下一部輪椅，大批警員在場調查。（林振華攝）

畢架山71歲婦殺害84歲丈夫後尋短 被控謀殺

第二宗發生於今年3月27日，九龍塘畢架山道老牌豪宅「榮光第」發生同類案件。案中71歲家庭主婦疑因無力照顧其84歲患病丈夫，涉嫌將殺害丈夫後自刎。她被控一項謀殺罪，事發後一直留院，直至4月5日首度出庭提訊。控方庭上透露被告有自殺傾向。女被告暫時毋須答辯，以待控方進一步調查。案件押後至7月8日再訊，女被告沒有保釋申請，繼續還押。

▼畢架山悲劇▼



葵芳邨58歲病母 不堪壓力攜32歲智障兒燒炭亡

第二宗發生於5月13日，葵芳邨一名58歲母親疑不堪壓力，攜32歲中度智障兒子燒炭，雙雙不治。據了解，女死者20多年前離異，與32歲中度智障兒子相依為命，她疑患上心臟病、亦曾透露工作不開心，加上擔心無力照顧智障兒，留遺書尋短。

▼葵芳邨悲劇▼



5月13日葵芳邨病母憂無力照顧中度智障兒，雙雙燒炭身亡，警員到場調查。（讀者提供）

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德田邨81歲翁無力照顧77歲病妻 雙雙燒炭自盡

7月15日，一對鶼鰈情深、居於德田邨的年邁夫婦，趁家人上午外出期間，在寓所內雙雙燒炭。警方初步調查相信，77歲女死者生前因患病，其81歲丈夫憂心其病情，決定雙雙「結伴離去」。

▼德田邨悲劇▼



7月15日，藍田德田邨德隆樓一對夫婦在住所燒炭，救護員接報到場，證實兩人當場死亡。（羅日昇攝）

觀塘60歲男子暈倒失救 82歲病母缺乏照顧雙亡

今日（8月7日）觀塘瑞和街一對分別82歲及60歲的母子失聯數日，業主報案揭發兩人倒斃屋內。消息指，涉事82歲姓陸母親已退休，有多年高血壓及糖尿病紀錄，更需要長期臥床，日常起居飲食全靠任職兼職保安員的60歲姓董兒子照顧。警方初步懷疑，兒子意外暈倒失救死亡，母親亦因缺乏照顧而死。

▼觀塘悲劇▼



警員到場調查。（林振華攝）

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政府提出多項支援照顧者政策 關愛隊計劃今年3月起試行

隨着人口老化，以老護老的問題愈見嚴重，行政長官李家超去年發表的《施政報告》，亦有提及照顧者支援。政府啟動「24小時照顧者支援專線」，提供諮詢、輔導、暫託服務配對等專業支援，亦推出一站式照顧者資訊網站，便利和鼓勵照顧者及時尋求協助地區服務。另外，亦動用「關愛隊」探訪及支援；擴展暫託服務網絡；加強朋輩支援服務；推廣關懷照顧者宣傳；支援特殊學校離校生和其照顧者；善用科技減輕照顧者負擔和壓力。

其中，在畢架山命案發生後一日，即3月28日，「關愛隊-支援長者及照顧者先導計劃」亦正式推行。勞工及福利局局長孫玉菡當時稱，社區上不乏雙老家庭互相照顧，形容「無論資源多少、什麼社會階層」都需要政府幫助，計畫目的是通過關愛隊探訪照顧者，為有需要的市民作轉介。他又指，獨居長者感孤單，建議家屬忙碌也要致電關心，發現「唔對路」應致電182183求助。

計劃試行一年，荃灣及南區關愛隊會率先開始協助尋找地區內的隱藏長者及照顧者，並將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。先導計劃下為其所提供的服務將設關鍵績效指標（KPI），社署地區福利辦事處將因應區內情況，與關愛隊協商後靈活制定其關鍵績效指標，並按關愛隊的KPI服務量而提供16萬元至24萬元的津貼。未來在檢討先導計劃成效後，當局會考慮擴展有關措施至其他社區。

相關計劃將提供4項服務，包括：

1/透過探訪或接觸，識別有需要的獨老和雙老、護老者及殘疾人士照顧者住戶

2/跟進關愛服務：透過探訪、電話聯絡、會面、活動等作持續關懷問候

3/跟進支援服務：介紹社會福利服務／社區資訊

4/協助轉介有需要的長者及殘疾人士申請安裝及使用緊急召援系統（俗稱平安鐘）



求助熱線：

照顧者支援專線182183