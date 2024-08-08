黃金製金屬片藏臭氧機圖走私日本　海關檢$750萬貨

香港海關於8月1日破獲以空運貨物走私黃金到日本案，人員在12部臭氧機內檢獲總數約12公斤、懷疑用黃金鑄造的金屬片，市值約750萬元。海關指，若當貨物成功偷運到日本，可逃稅約80萬元。



海關在12部臭氧機內檢獲總數約12公斤、懷疑用黃金鑄造的金屬片，市值約750萬元。（黃偉民攝）

海關機場科空運貨物第三組督察趙挺笙指，機場科海關人員根據情報分析及風險評估，8月1日晚上鎖定一票由香港付運到日本、報稱載有手提包、毛衣、服裝及文件等空運貨物作檢查。該批貨物共有14個紙箱、重127公斤。人員先利用X光機掃描貨物，發現其中有4個紙箱載有電子設備，與報稱的貨物類型有出入。

海關鎖定一票由香港付運到日本、報稱載有手提包、毛衣、服裝及文件等空運貨物作檢查。（黃偉民攝）

人員亦發現在貨物藏有一些密度特別高的物件，於是打開紙箱作深入檢查，發現4個箱內總共有12部臭氧機。臭氧機外表包裝簇新，但人員留意到機底有可疑手指模印，遂迅速打開其中一個臭氧機的外殼，發現機內的線圈組件上面有不尋常的膠水漬。

根據X光影像分析結果，人員針對調查影像密度最高的線圈組件，發現線圈組件核心是由一疊、共有11片的金屬片組成。人員檢查時，發現金屬片手感及顏色有異，發現當中有9塊金屬片重量異常，重量超過另外2塊金屬片兩倍。

故此，人員懷疑這些金屬片曾經被人加工以作掩飾，因此將金屬片上的塗層刮走，發現最終內層有懷疑黃金鑄造而成的物質。最終海關在12部臭氧機的組件內檢獲約12公斤懷疑由黃金鑄造而成的金屬片，估計總市值約港幣750萬元，案件轉交海關有組織罪案調查科作跟進調查。

趙挺笙表示，海關上月首度破獲同類型案件，人員相信不法分子以懷疑黃金鑄造金屬片，再收藏線圈組件內的疊片，並將它安裝在機器內，利用多層掩飾手法，企圖蒙混海關人員檢查，企圖走私出口。連同今次案件，海關本年度共搗破3宗空運出口走私懷疑黃金案。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷指，根據初步調查，不法分子逃避海關偵查，刻意利用物流公司以集運方式將貨物寄去日本。人員亦發現案中報稱的付運公司是空殼公司，在香港並無實際運作。不法分子將大量黃金走私到日本，是為逃避日本關稅，如成功偷運，可以逃稅大約80萬元。案件仍在調查中，海關不排除會有進一步拘捕行動。

郭俊廷指出，案件中不法分子花盡心思收藏走私黃金，惟當中仍有不少破綻。首先，人員發現空運名單上面所申報的貨物名稱壟統及含糊，當中貨物名稱的英文串法更出現錯誤，因此引起人員懷疑；加上人員發現臭氧機跟貨物申報的資料並不吻合，因此該批貨物作更深入檢查。

當中貨物名稱的英文串法更出現錯誤，因此引起人員懷疑。（黃偉民攝）

第二，由於同類型的臭氧機可以輕易在本地網上購物平台購入，而且售價並非昂貴，價錢約100至200元。但若是以空運途徑將物品付運，運費成本可高達整體貨值一至兩倍，做法與平常有異而且並不合理。

第三，海關徵詢大學專家意見後，指由於黃金不會被磁石吸引，如果使用黃金去製作變壓器物料，會令變壓器無法正常運作。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷（前）及機場科空運貨物第三組督察趙挺笙（後）交代案情。（黃偉民攝）

海關重申，走私屬於嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人如果輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。海關亦會在有需要時，引用《有組織及嚴重罪行條例》充公犯罪得益。市民如發現有任何有關走私活動的資訊 ，可致電海關24小時熱線（2545 6182） 或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk） 向海關舉報。