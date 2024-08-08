涉用虛幣洗$15億黑錢　4人落網包括一家3口　的士司機月收7萬洗錢

海關偵破犯罪集團利用空殼公司及虛擬貨幣清洗黑錢案，昨日（8日）展開「劍刺」執法行動，拘捕4人。疑犯人等涉於過去兩年間，開設多間空殼公司從亞太地區頻繁收取匯款，金額高達15億元。



海關表示，案中涉及一個3人家庭，其中兩名亞裔父子為集團主腦，負責成立空殼公司及開銀行設户口將黑錢洗白，而被捕妻子則擔任秘書及銀行户口授權簽署人；另外，集團亦以每月7萬元，招攬一名的士男司機，負責以虛擬貨幣的方式處理資金。

海關搗破一個洗黑錢集團，搜查4個處所，共拘捕4名男女。（陳永武攝）

海關財富調查科調查主任潘業勤稱，海關今年初鎖定一個洗黑錢集團，經深入調查後，發現其集團名下的貿易公司，從2020年8月至2022年8月兩年間，由亞太地區的海外公司接收大量來歷不明的可疑資金，並發現上游資金有部分涉及境外的犯罪活動，洗錢集團會利用傳統銀行轉帳及虛擬貨幣的方式，將黑錢洗白，總額高達15億元。潘表示經連月來調查後，海關昨日（8日）採取名為「劍刺」的執法行動，拘捕4人。

海關搗破一個洗黑錢集團，搜查4個處所，共拘捕4名男女。（陳永武攝）

潘業勤續指洗黑錢集團涉及一個3人家庭，其中兩名亞裔男子為父子關係，二人長居香港並持有香港身份證，報稱為公司董事；另一名本地女子則為66歲亞裔男的妻子，報稱文員；案中本地男子則報稱為的士司機。

其中亞裔父子為集團主腦，主要負責成立多間空殼公司及在兩年間在7間不同銀行，成立近30個銀行户口，妻子則擔任秘書及銀行户口授權簽署人，協助集團運作。當成立這些户口後，集團迅速處理超過15億資金，反映集團是有預謀參與洗黑錢活動。另外，涉案户口交易頻繁，資金呈過渡性，從海外公司收取的金額亦是十分龐大 ，最大單一交易金額為2300萬元。

案中被捕人會先製造分層交易，在自己名下多間公司進行大量互相轉帳，再將銀碼拆細，轉到第三方户口，企圖掩飾資金來源，增加執法人員調查難度，在短短兩年間的交易已涉及2000宗，然後犯罪主腦會隨即將資金後會轉去180個第三方户口，主腦名下的公司與180個第三方户口是沒有明顯業務往來，難以解釋這些涉及巨額的交易。

海關經追查後，發現有人以每月7萬元報酬，去招攬一名31歲本地男子，相信他為集團基層成員，成員安排他去開設空殼公司，並負責以虛擬貨幣的方式去處理案中3億資金，每次當他收到轉帳後，他會隨即將資金轉到一個國際虛擬貨幣交易平台，海關相信有人希望利用虛擬貨幣具有匿名及高隱密性的特點，進行洗黑錢活動。

海關搗破一個利用空殼公司及虛擬貨幣的洗黑錢集團，涉款共約15億元。（陳浩然攝）

行動中，海關突擊搜查4個處所，包括3個住宅單位及1個商業單位，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕3男1女（31至66歲），其中兩名為亞裔男子。行動中，人員檢獲多部手提電話、電腦、公司及銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣銀包等。

海關相信行動中已經解一個利用傳統銀行體系及虛擬貨幣交易的洗黑錢集團，4名被捕人現正獲保釋候查，海關已即時凍結4名被捕人名下多個銀行户口，共約220萬元資產，亦根據有組織及嚴重罪行條例，會徵詢律政司意見向法庭充公以上資產，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

海關搗破洗黑錢集團，共拘捕4男女，搜查4個處所以及凍結4人銀行户口資產。（陳浩然攝）

海關重申，清洗黑錢屬嚴重罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收