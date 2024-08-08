警破「吸血大耳窿」黑幫集團拘94人　放數年息152厘洗3400萬黑錢

警方搗破一個由黑社會操控的高利貸集團，偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。警方周二起（6日）一連三日，展開代號「鎮惡」執法行動，拘捕94人，檢獲41萬元財物。警方表示，該高利貸集團透過非法途徑買取 「潛在借款人」的個人資料，並利用「cold call」方式進行非法貸款推銷。同時，高利貸集團亦會利用傀儡戶口，收取年息高達152厘的還款，個人户口及傀儡户口已經處理超過3,400萬元的犯罪得益，而每月集團能借出約200至300萬的貸款。



警方搗破一個由黑社會操控的高利貸集團。行動中，檢獲手提電話及大量文件等。（林振華攝）

新界北總區刑事部總督察歐陽德稱，由於新界北總區整體與非法收債相關案件，在今年1月至7月期間有上升趨勢，以及為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」，打擊有組織及三合會犯罪活動及其收入來源。周二起一連三日，展開名為「鎮惡」的執法行動，共拘捕94人，並偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。

歐陽德續指，該犯罪集團通過網上非法途徑買取 「潛在借款人」的個人資料，並於今年3月頭開始租用一個位於屯門的商業大廈單位作為公司，對一些信貸紀錄較差的借款人，進行俗稱「cold call」的非法貸款推銷。

警方搗破一個由黑社會操控的高利貸集團（林振華攝）

行動中，警方檢獲名貴手錶。（林振華攝）

其後，犯罪集團會向傀儡戶口供應商買入傀儡戶口，利用傀儡戶口將非法高利貸貸款存入借款人的銀行戶口，同時亦都利用傀儡戶口，收取年息高達152厘的還款。警方經初步估算後，發現犯罪集團利用自身的個人戶口以及傀儡戶口，處理超過3400萬元的犯罪得益，而每個月集團能借出約200至300萬的貸款。

歐陽德表示，犯罪集團對於未能及時還款的欠債人，會動用其行動組成員首先對欠債人進行滋擾，繼而行動升級至刑事毁壞或者刑事恐嚇，迫使欠債人還錢。而警方調查得知，部分借款人是在非法賭場內輸錢，繼而通過場內人士介紹，接觸該犯罪集團申請高利貸。

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新界北總區刑事部高級督察李家榮表示，自周二起一連三日，新界北總區刑事部聯同4個警區及機動部隊人員，動員過百警力，在香港、九龍、新界多處進行拘捕行動，包括搗破一間位於屯門商業大廈內的高利貸集團電話中心、一間傀儡戶口供應商用作收集及儲存銀行文件、銀行卡位於黃大仙的居屋單位；另外兩間位於元朗的非法麻雀賭檔，則涉嫌在賭客想借款時，轉介他們到無牌放債高利貸集團借貸。

警方在香港、九龍、新界多處進行拘捕行動，包括搗破高利貸集團電話中心、一間傀儡戶口供應商儲存文件的居屋單位及兩間位於元朗的非法麻雀賭檔。（林振華攝）

行動中，警方共拘捕49男45女（17至69歲），包括1名集團主腦、2名骨幹成員、10名行動組成員、2名傀儡戶口供應商、6名傀儡戶口持有人、2名賭場營運者 同埋71個賭客涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」等罪。當中1名為非華裔女子； 3人為持雙程證人士，另外12人則有黑社會背景。人員亦檢獲大量證物，包括電話中心的電腦、大量電話、銀行卡、銀行文件、借款人名單 、借貸紀錄及賭具等等，而檢取的現金及財物總值約41萬元。

警方透過打擊衍生非法收數案件的上游罪行，相信已成功瓦解一個活躍於新界北，由黑社會操控的無牌放債、高利貸以及洗黑錢集團；同時亦都偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。警方呼籲，切勿光顧無牌放債的高利貸公司，雖然這些公司相較有牌的財務公司更容易借錢，但係他們的魔鬼還款細節，往往會令借貸人在財務問題上面更加泥足深陷，不單會影響到自身，更加會嚴重影響家人生活。

警方新界北總區刑事部總督察歐陽德及高級督察李家榮向傳媒簡報案情。（林振華攝）

警方重申，根據放債人條例、有組織及嚴重罪行條例及刑事罪行條例，「以過高利率放債」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」均屬嚴重罪行。一經定罪，最高刑罰介乎監禁5年至終身監禁。