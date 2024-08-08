警破「吸血大耳窿」黑幫集團拘94人 放數年息152厘洗3400萬黑錢
警方搗破一個由黑社會操控的高利貸集團，偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。警方周二起（6日）一連三日，展開代號「鎮惡」執法行動，拘捕94人，檢獲41萬元財物。警方表示，該高利貸集團透過非法途徑買取 「潛在借款人」的個人資料，並利用「cold call」方式進行非法貸款推銷。同時，高利貸集團亦會利用傀儡戶口，收取年息高達152厘的還款，個人户口及傀儡户口已經處理超過3,400萬元的犯罪得益，而每月集團能借出約200至300萬的貸款。
新界北總區刑事部總督察歐陽德稱，由於新界北總區整體與非法收債相關案件，在今年1月至7月期間有上升趨勢，以及為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」，打擊有組織及三合會犯罪活動及其收入來源。周二起一連三日，展開名為「鎮惡」的執法行動，共拘捕94人，並偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。
歐陽德續指，該犯罪集團通過網上非法途徑買取 「潛在借款人」的個人資料，並於今年3月頭開始租用一個位於屯門的商業大廈單位作為公司，對一些信貸紀錄較差的借款人，進行俗稱「cold call」的非法貸款推銷。
其後，犯罪集團會向傀儡戶口供應商買入傀儡戶口，利用傀儡戶口將非法高利貸貸款存入借款人的銀行戶口，同時亦都利用傀儡戶口，收取年息高達152厘的還款。警方經初步估算後，發現犯罪集團利用自身的個人戶口以及傀儡戶口，處理超過3400萬元的犯罪得益，而每個月集團能借出約200至300萬的貸款。
歐陽德表示，犯罪集團對於未能及時還款的欠債人，會動用其行動組成員首先對欠債人進行滋擾，繼而行動升級至刑事毁壞或者刑事恐嚇，迫使欠債人還錢。而警方調查得知，部分借款人是在非法賭場內輸錢，繼而通過場內人士介紹，接觸該犯罪集團申請高利貸。
新界北總區刑事部高級督察李家榮表示，自周二起一連三日，新界北總區刑事部聯同4個警區及機動部隊人員，動員過百警力，在香港、九龍、新界多處進行拘捕行動，包括搗破一間位於屯門商業大廈內的高利貸集團電話中心、一間傀儡戶口供應商用作收集及儲存銀行文件、銀行卡位於黃大仙的居屋單位；另外兩間位於元朗的非法麻雀賭檔，則涉嫌在賭客想借款時，轉介他們到無牌放債高利貸集團借貸。
行動中，警方共拘捕49男45女（17至69歲），包括1名集團主腦、2名骨幹成員、10名行動組成員、2名傀儡戶口供應商、6名傀儡戶口持有人、2名賭場營運者 同埋71個賭客涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」等罪。當中1名為非華裔女子； 3人為持雙程證人士，另外12人則有黑社會背景。人員亦檢獲大量證物，包括電話中心的電腦、大量電話、銀行卡、銀行文件、借款人名單 、借貸紀錄及賭具等等，而檢取的現金及財物總值約41萬元。
警方透過打擊衍生非法收數案件的上游罪行，相信已成功瓦解一個活躍於新界北，由黑社會操控的無牌放債、高利貸以及洗黑錢集團；同時亦都偵破51宗與非法收數相關的刑事案件。警方呼籲，切勿光顧無牌放債的高利貸公司，雖然這些公司相較有牌的財務公司更容易借錢，但係他們的魔鬼還款細節，往往會令借貸人在財務問題上面更加泥足深陷，不單會影響到自身，更加會嚴重影響家人生活。
警方重申，根據放債人條例、有組織及嚴重罪行條例及刑事罪行條例，「以過高利率放債」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」、「刑事毁壞」及「刑事恐嚇」均屬嚴重罪行。一經定罪，最高刑罰介乎監禁5年至終身監禁。