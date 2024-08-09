觀塘派對房間劫案｜被捕3人涉黑幫　邀4旅客耍樂　內應外合搶20萬

觀塘一個工廈樓上派對房間周三（7日）凌晨發生搶劫案，群煞持刀進入，打劫4名來自內地及台灣的男旅客共20萬元。案件更多細節曝光，有人懷疑早有預謀打劫4名事主，知悉他們來港觀光，遂相約到派對房間耍樂，又找來數名同黨共處一室。眾人不亦樂乎之際，其中一名同黨突然打開派對房間的門，讓10名持刀大漢入屋，將4人綁起，用刀指嚇及用膠條襲擊，着他們轉帳到不知名的微信戶口，又搶去他們身上財物。觀塘警區重案組第二隊接手調查，至今拘捕3名男子，其中兩人分別有黑社會新義安及和勝和背景。警方懷疑仍有20男1女涉案，正追緝其下落。



其中一名傷者送院。

消息指，其中一名被通緝者，早前得知4名事主會來港旅遊，遂於周二（6日）晚上邀請他們到派對房間，與另外4名同黨玩樂。其間有人開門予約10名持刀惡煞入內，4名事主隨即被人綁起，並遭要求將11萬元轉帳至不知名的微信戶口，又被搶走價值約9萬元的手機及現金等財物。

傷者在救護車接受治理。

涉案者收錢後並搶去事主的財物後，大部分人逃去，留下兩人在現場。4名事主則趁機逃脫和報警，他們分別頭部及手腳受傷，由接報到場的救護員包紮後，分別被送往聯合醫院及廣華醫院治理。據知4人介乎28至33歲，其中一人來自台灣，另外3人來自內地。

警員持盾牌，戴上頭盔及避彈衣戒備。

觀塘警區刑事部人員經深入調查及情報分析，於前日及昨日（7至8日）先後在荃灣及葵青區，以涉嫌「搶劫」拘捕3名年介乎28至30歲的男子。據悉全部被捕人均持香港身份證，當中一人為巴基斯坦籍。3人分別報稱任職運輸工人、倉務員和無業，其中一人有「和勝和」背景，另一人有「新義安」背景。

警員持盾牌，戴上頭盔及避彈衣戒備。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，搶劫罪是非常嚴重的罪行，任何人因搶劫而襲擊他人，一經定罪，最高可判處終身監禁，警方強調對有關罪行採取零容忍態度。

警員翻看閉路電視追緝逞兇者。

警方以涉嫌「搶劫」拘捕3名本地男子。（警方提供）

警員到場調查。