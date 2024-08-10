海迅物流涉拖欠兩個月糧　欠供$160萬強積金　勞工處提醒依時支薪

物流公司「海迅供應鏈」繼去年傳出涉嫌拖欠薪金的醜聞後，近期又有百名員工被拖糧。有運輸工人指自6月起無糧出，公司亦無供強積金，多次向人事部查詢，但被回覆「明天跟進」作拖延，不了了之。部分工人不值公司所為，直接在公司Whatsapp群組宣布當作僱傭合約已被終止，決定向勞工處投訴及追薪。



勞工處指接獲部分員工求助，正積極跟進事件，並已提醒僱主依時支付工資。積金局指海迅供應鏈旗下的海迅人力資源有限公司，未為約400名員工繳交強積金供款及附加費，涉及$160萬，並已展開跟進。《香港01》海迅查詢事件。



《香港01》接獲「海迅供應鏈」前員工投訴，指該公司自今年6月起拖欠薪金，員工其後在公司 Whatsapp群組向負責發薪的員工查詢。有工人稱：「等你份糧救命呀大佬」、「畀小小責任心好無」。對方回覆：「收到，明天同你跟進。」但結果毫無音訊。8月初有工人忍無可忍，直接在 Whatsapp群組宣布因被公司拖薪太久，當作僱傭合約已被終止，之後會向僱主追討解僱補償。

近百名工人其後成立了一個「海迅供應鏈拖糧關注組」繼續追薪，部分工人更相約到勞工處求助，並指於8月20日會與勞工主任會面。

勞工處：積極跟進事件，提醒僱主支付工資

勞工處指接獲部分員工的欠薪求助，正積極跟進事件，並已提醒僱主須按《僱傭條例》依時支付僱員工資。

積金局回覆《香港01》查詢，指根據積金局的資料，「海迅供應鏈」旗下的海迅人力資源有限公司未為約400名員工繳交2024年5月至6月份的強積金供款及附加費，涉及總金額 約$160萬，當中包括今年5月至今向積金局投訴的9名投訴人。積金局已展開跟進，並要 求該公司立即為受影響員工補交欠款，否則積金局會向法庭作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的供款及附加費。

海迅供應鏈有龐大車隊，網頁顯示有826輛車。（網站截圖）

公司網頁顯示直接聘用的員工有2000人。（網站截圖）

去年有員工設專頁製Meme圖幽默追薪

其實海迅供應鏈去年4月已傳出拖欠薪金的醜聞，當時有員工在Facebook成立專頁，讓同事有平台可以吐苦水及交流資料，專頁Admin更苦中作樂不斷製作Meme圖諷刺公司高層及追薪。

其後海迅回覆《香港01》時指，因假期頻密及剛復常通關，有大量同事休假，以致核對考勤記錄及薪酬方面會時間不足，故薪酬延遲發放。當時海迅表示確保同類事件不會再次發生，並對同事及各方的誤會和不便致歉。