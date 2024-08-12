專吼晨運長者　半小時大埔粉嶺連劫兩八旬翁　28歲送貨員即晚落網

本港發生令人髮指、針對晨運長者的連環劫案。昨日（11日）凌晨半小時內，兩名八旬老翁分別在大埔及粉嶺晨運期間，遭人襲擊及搶去總值約1,500元的財物，兩人均跌倒受傷。警方翻查大量閉路電視後，鎖定涉案車輛及疑犯身份，即晚在沙田拘捕報稱任職送貨員的28歲男疑犯。他會被暫控搶劫罪，明早（13日）在粉嶺裁判法院提堂。



兩名80歲晨運老翁分別在大埔及粉嶺遇劫，警方即日拘捕一名疑犯，大埔警區重案組第一隊主管偵緝高級督察黎柱鋒交代案情。（戴慧豐攝）

昨日凌晨約2時，首名80歲男事主在大埔汀角路近大埔政府合署晨運期間，突遭一名男子從後襲擊，被搶去載有身份證及約400元現金的銀包，更被推跌，臂部疼痛；賊人逃去無蹤。

僅半小時後，另一名80歲老翁在粉嶺華明路近欣盛苑晨運期間，一部銀色客貨車駛至停在其身旁，一名男子隨即下車衝向老翁施襲，搶去其手提電話後，登車逃去。老翁同樣在遇劫時跌倒，手腳擦傷及有瘀傷。

大埔警區重案組第一隊接手跟進調查案件。大埔警區重案組第一隊主管偵緝高級督察黎柱鋒表示，探員翻查大量閉路電視後，發現一部銀色客貨車先後在兩案現場出現，相信兩案有關。經進一步追查後，鎖定車牌及司機身份，8月11日晚上在沙田禾輋邨拘捕報稱任職送貨員的28歲姓周男子。他會被暫控搶劫罪，明早在粉嶺法院提堂。及至今日（12日）凌晨，警方再在元朗新田一個汽車維修中心外尋回涉案車輛。

警方指出，搶劫罪為嚴重罪行，一經定罪最高可判終身監禁；又強調對任何形式的暴力罪行零容忍，會採取一切行動將犯案者繩之於法，呼籲市民勿因一時貪念以身試法。黎柱鋒亦提醒長者若習慣凌晨出外晨運，要多留意身邊是否有可疑人，亦應避免走到偏僻及無街燈的地方。