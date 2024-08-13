廣源邨兩車對頭互不相讓掀爭執　逆線男狂爆粗：你識唔識交通規則

沙田廣源邨發生交通爭執事件。《香港01》接獲讀者求助，指他在上周六（10日）晚上，於廣源邨停車場駕駛私家車離開時，突然有一輛平治房車逆線駛入，兩車出現「互頂」情況，雙方均未能離開；而對方落車要求他立即離去，期間夾雜大量粗口，每一句說話間均附上「問候娘親」最少20次。平治男司機又直斥對方「你識唔識交通規則?」。警方表示，已接獲相關報案。



白色平治逆線駛入停車場。

根據讀者提供車CAM片段，事發前讀者正駕駛私家車，離開廣源邨停車場。從片段可見，上址停車場原本有入及出兩條線，惟入口暫時封閉，並設有臨時更亭。即上址出口線變成單線雙程行車。

停車場出入口改為單線雙程，入口位有臨時更亭。

當片段至私家車駛至近停車場出口近廣善街讓線位時，一輛平治房車突然從廣善街，以較高速「斜插」右轉入停車場，如依地線而言，平治當時為逆線；而即使從廣善街右轉入停車場，理應亦先讓對面線車輛駛過始能右轉。

平治男司機最少問候對方娘親20次。

兩車車頭「互頂」，雙方均未能離開，亦因此爆發爭執。首先平治響咹，車上男乘客及男司機先後落車，男乘客與司機先後手指指的質問：「走唔走呀?」讀者回應指「你逆線喎，我轉左，點走呀?」平治男司機：「點逆線呀，你有無打燈呀?走唔X走呀X你老X!」讀者：「我轉左呀」平治男：「左你老X呀」。

平治男乘客無故脫去上衣。

由於兩車車頭互頂，讀者續道：「家陣你唔褪，唔係我唔走」平治男：「X你老X咁X大個位識唔識褪呀?嗌X埋你老X教你揸車啦....」而片段中的男乘客，不知何故脫去上衣，赤膊在車頭前遊走。

最初落車時男乘客(右)並未赤膊。

然後，片段中平治男司機堅持不褪後，雙方互不相讓。讀者再次指出平治為逆線，平治男大為震怒「逆乜X嘢線呀，識唔識交通規則呀?」又揚言「打你老X」，讀者聞言表示只好報警，平治男聞言後回應：「好，我同你玩，X你老X，唔X好走呀，走正縮頭烏龜。」片段最後，平治男司機返回車上，不停響咹，片段隨後完結。

停車場出口變成單線雙程。

警方回覆《香港01》表示，於上周六晚上10時42分接獲報案，事件列作「交通投訴」跟進。