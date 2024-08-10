美國研究：航空交通較以往安全　飛航死亡風險每10年減半

研究顯示，商業航空旅行變得愈來愈安全，死亡風險每十年減少一半。



美國麻省理工學院（MIT）研究人員星期四（8月8日）發表的一篇論文顯示，航空飛行的致死風險從1968年至1977年的每35萬次登機中有一宗死亡，改善至2008年至2017年每790萬次登機中有一宗死亡。到了2018年至2022年，為每1370萬次登機中有一宗死亡。

法媒報道，研究報告的其中一名撰寫人、麻省理工學院教授阿諾德·巴內特（Arnold Barnett）說：「航空安全持續改善……死亡概率以每十年除以二的速度下降。」

然而，巴內特也指出，航空安全不斷改善，但無法保證這種情況會持續下去，近期的一些飛機幾乎相撞和波音客機艙門脫落事件顯示，加強航空安全始終是持續的任務。

2022年7月20日，一架波音737 Max 客機在英國范堡羅國際航空展（Farnborough International Airshow）中展示。（Reuters）

研究組在期刊《航空運輸管理》上發表研究結果。巴內特將這一趨勢與「摩爾定律」（Moore’s Law）進行了比較，這是美國科技公司英特爾創辦人摩爾（Gordon Moore）的著名預測，即晶片的計算能力大約每18個月就會翻一番。

美國上一次發生重大商業航空災難是在2009年，當時科爾根航空公司（Colgan Air）3407號航班墜毀，造成50人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

