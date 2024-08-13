廣源邨「交通爭執」爆粗片惹熱議　捱罵司機再報警：擔心家人安全

沙田廣源邨上周六（10日）發生的「交通爭執」事件，兩輛私家車因於同一出入口各不相讓，其中一司機遭對方瘋狂「爆粗」辱罵。片段在網上瘋傳後，引起熱議。



《香港01》尋獲捱罵司機（化名陳先生）親身剖白，他指當晚只是接載友人後離開，詎料遇上不愉快事件，因擔心家人安全，翌日已再往元朗警署報案，促警方正視及調查，「我老婆兩晚都瞓唔着，我呢兩晚都瞓得好差，擔心屋企人安全先再報警！」警方指，兩案現一併交由新界南總區交通調查組跟進。

涉事白色平治由廣善街轉入廣源邨停車場；如依地線而言，平治當時為逆線。

陳先生憶述，事發當晚他駕車接載友人後駛離廣源邨，在停車場出入口遇上對方駕平治駛入，結果被人以粗言穢語辱罵及恐嚇，對方更「吹雞」召來6、7名惡漢到場，「佢即刻CALL人，分散唔同地方，叫啲人起哄！」

擾攘一輪後，其後因阻塞出入口而遭保安員驅趕，「保安話我浪費納稅人啲錢！」他遂駛至廣善街咪錶位停泊，對方則立即駛入邨內。適時，警員接報趕至，他立即通知警員將對方截停。

涉事廣源邨停車場出入口疑被改為單線雙程，車輛出入均使用同一位置。

據悉，當時警方列作「交通投訴」處理。惟上有高堂，下有妻兒，陳先生事後夜不能寐，翌日（11日）再親身前往元朗警署報案：「我老婆兩晚都瞓唔着，我呢兩晚都瞓得好差，擔心屋企人安全先再報警，因為（當晚）感覺警察好似唔想做咁。」

陳先生續指，連友人亦因此受驚，不敢出門。「所以我係好驚，畀佢影晒樣，講到明會打我同慢慢玩我！所以警察一定要介入！」他促請警方盡快調查，如涉刑事恐嚇等違法行為，必須將對方繩之於法。

平治男司機連環「爆粗」。

據陳先生引述警方表示，他往元朗警署報案後，案件已交由沙田警區刑事調查隊跟進。警方回覆查詢時則指，8月10日晚上約10時40分，接獲一名男司機報案，他在沙田廣源邨一個停車場，與另一名姓林男司機因道路使用問題爭執。人員接受到場了解後，案件列作「交通投訴」處理。

此外，8月11日事主亦再往元朗警署報案，兩宗案件現已合併處理，一併交由新界南總區交通調查組跟進。

爭執期間，平治男乘客脫去上衣。

案發在8月10日晚上約10時40分，根據事主提供車cam片段可見，事主駕車駛離廣源邨停車場。該處原有入及出兩條線，惟入口暫時封閉，換言之出口線變成單線雙程行車。當事主駕車駛近停車場出口近廣善街讓線位時，一輛平治從廣善街「斜插」轉入，如依地線而言，平治當時為逆線。

兩車因互不相讓爆發爭執，其中平治響咹後，車上男乘客及男司機先後落車，手指指質問：「走唔走呀？」事主回應指：「你逆線喎！我轉左，點走呀？」平治男司機：「點逆線呀？你有無打燈呀？走唔X走呀？X你老X！」其後繼續連環爆粗，又揚言「打你老X！」事主表示報警。平治男不以為然：「好，我同你玩，X你老X，唔X好走呀！走正縮頭烏龜！」

最初落車時男乘客（右）並未赤膊。