行山失蹤｜黃銘芳手掌滿傷痕　送院揚手報平安：冇事，皮膚鎅損啫

60歲男子黃銘芳，本周一（12日）在大埔獨自往行山期間失蹤，警方及民間組織連日搜索，今日（14日）早上終於大埔張屋地找到黃。他神智清醒，只是略為疲倦，而且手掌卻滿佈傷痕，由送抵醫院時向記者說：「冇事，感恩，冇受傷，係皮膚鎅損啫！」事主家屬多番感謝政府及民間搜救隊連日來協助尋人。



事主手掌滿是傷痕。（黃學潤攝）

黃銘芬前日（12日）與妻子在太和體育館分開後失蹤，由於他曾表示有意到八仙嶺行山，家人擔心發生意外，晚上報警及在網上發帖尋人。警方、消防及民間搜索隊「香港守望者服務團」連日來找尋，至今晨（14日）9時許傳來好消息，警方在大埔張屋地尋獲黃銘芳，他神智清醒，由救護車送到那打素醫院治理。

黃由救護員送入急症室前，向記者揚手說：「冇事，感恩，冇受傷，皮膚鎅傷啫！」記者問他去那裡了？他回答說：「行山唔見咗。」相信是迷路了。

事主由救護員送入急症室前，揚手說：「冇事，感恩，冇受傷，皮膚鎅傷啫！」（黃學潤攝）

黃的手有鎅損傷痕。（黃學潤攝）

黃銘芬的家人接獲消息亦趕到醫院，胞姐稱，當日銘芬與妻子道別後便告失聯，由於「佢本身鍾意行山，又圈咗八仙嶺，所以我哋去嗰度搵。」胞姐又指，其弟當日曾應承回家煮飯，相信只是散步或探路，因他並無帶任何行山裝備，「咩都冇，水樽都應該冇，只得一把雨遮...可能落雨又或者心急回家搵捷徑。」

黃姐感謝各方援手：「好多精英部隊，無論警方、消防都盡心盡力, 日以繼夜, 不離不棄，佢哋花咗好多時間喺不同地點。」、「官方民間各方努力，佢哋盡晒力...睇到大家真係好專業，民間都好專業，好有愛心」、「各路英雄人士，半夜三更摸上山」。她坦言：「好感恩，過程好惶恐，但亦好溫暖，好多人好熱心。」

黃銘芬的胞姐感謝各方協助找到胞弟。（黃學潤攝）

警方於大埔張屋地尋回黃銘芳，他神智清醒，由救護車送往那打素醫院治理。（黃學潤攝）

黃銘芳最後露面時穿著白色短袖T恤及黑色長褲，攜帶綠色斜孭袋。

60歲男子黃銘芳周一（12日）與妻子分開後失聯。

黃銘芳妻子昨日（13日）向記者表示，她與丈夫於周一早上一同吃早餐，其間見他看着八仙嶺地圖，曾詢問是否欲前往。當時黃說：「睇下啫！」稍後黃太上班，二人在太和體育館前分開。下午1時半，兒子回家不見其蹤影，電話也聯絡不上。至晚上黃還沒有回家，黃太非常擔心，於是報警及網上發相找尋。

黃太續指，丈夫為退休人士，退休前在醫院工作，他患有地中海貧血症，病情不算嚴重，閒時與兒子結伴行山，強身健體。

民間搜索隊「香港守望者服務團」得悉黃失蹤，今日及昨天凌晨，也曾摸黑登山搜尋，惜沒有發現。消防員亦於昨日下午在三門仔附近集合，出動搜索；至今早則轉到達運道公廁外集合再度出動。

民間搜索隊「香港守望者服務團」連日凌晨上山搜索。（「香港守望者服務團」提供）

民間搜索隊「香港守望者服務團」連日凌晨上山搜索。（「香港守望者服務團」提供）

民間搜索隊「香港守望者服務團」周一凌晨在八仙嶺一帶尋人，惟未有發現。（「香港守望者服務團」提供）