警破大耳窿集團拘53人　涉扮著名「財仔」誘借錢　放數年息1800厘

新界南總區人員情報分析及調查後，鎖定一個由黑幫操控的高利貸集團，並於8月5日至14日，一連9日展開代號「壁烽」的反非法收債行動，突擊搜查多個處所，以「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪拘捕43男10女，其中一名為16歲初中生，被招攬上門淋紅油收債。警方表示，高利貸集團會訛稱自己為持牌財務公司，以Cold call形式獲取市民信任後，再以即批核、免審查等藉口誘騙市民借款，年利率更高達1800厘；而集團亦利用傀儡户口清洗逾2600萬元犯罪得益。



行動中，警方檢獲大量銀行文件、現金、銀行卡及手機等。（梁偉權攝）

新界南總區刑事總部警司李木易稱，新界總區今年1月至6日期間，錄得254宗關於非法收債刑事案件，其中近9成為刑事毀壞案，如淋紅油及塞鎖匙窿等，而這些案件大部分都發生在住宅單位，少量發生在寫字樓及店舖。李續指，這些案件會讓受害人及其家人，受到極大滋擾及傷害；而有收數集團更騷擾受害人的鄰舍，做出暴力及違法的收數行為，讓更多無辜市民受害。

由見及此，新界總區刑事部聯同沙田、葵青、荃灣、大嶼山及機場警區進行代號「壁烽」的執法行動，共破獲75宗案件，拘捕53人，包括43名男10女，年齡介乎16至69歲。23人由新界南總區刑事部拘捕，包括4名骨幹成員，6名傀儡戶口持有人，以及13名行動組成員，部分人有黑社會背景；其餘人士由各警區拘捕，涉及59宗與非法收債相關案件。

被捕人士分別報稱地盤工人、技工、售貨員、侍應及學生等，其中9名為20歲以下的青少年，年紀最輕為一名16歲初中生，被招攬上門淋紅油收債。人員在行動中亦檢獲大量證物，包括收數紙、紅油、銀行卡、疑犯案發時穿著的衣物、現金及手提電話等。

行動中，警方檢獲大量銀行文件、現金、銀行卡及手機等。（曹德熙攝）

新界南總區反三合會行動組總督察劉煜華表示，是次行動成功搗破一個由黑幫操控、活躍於新界及九龍的無牌放債集團，共拘捕23人。劉續稱，本年5月警方接獲一名受害人報案，指自己由於未能償還債務，自己及家人因而收到大量恐嚇電話追數。據調查所得，事主在4月收到一個電話，匪徒訛稱自己是一間有名的持牌財務公司，並聲稱無需見面，可以透過電話提供貸款，為獲取事主信任，其間更不斷聲稱自己是這間財務公司職員，游說事主申請貸款。

行動中，警方檢獲收數紙。（梁偉權攝）

由於事主急需資金周轉，所以透過電話提供身份證及住址證明，亦提供家人的資料作為擔保，從而迅速獲得一筆5,000元貸款。劉煜華續稱，但事主實際只收到3,500元，另外1,500元則被扣起作為手續費，而他更需要每星期支付1,000元作為利息。由於事主未能夠如期還款，匪徒訛稱可以轉介事主，去其他有名氣的財務公司，再進行借貸，用「新債冚舊債」，而實際上這些財務公司，都是「大耳窿」集團冒充假扮而成。

最後，事主一共被轉介到5間財務公司，多次透過電話進行借貸，總借貸金額為3.7萬元，但當中7,000元被扣起作為手續費，而在短短一個月，事主已經需要支付4.6萬元利息；初步估算，年利率超過1800厘。當受害人最終未能還款時，集團行動會經電話進行恐嚇，甚至上門淋紅油收數。

劉煜華稱，案件中所有的財務公司，其實同為一個由黑幫操控的「大耳窿」集團冒充假扮而成。首先，集團骨幹成員會招攬下線，開設傀儡戶口，用作收取還款；亦會透過不法途徑，購買已經實名登記的電話卡。然後，下線的放數組成員，會利用電話卡進行cold call， 訛稱是一些有名的財務公司，遊說受害人申請貸款。據了解，集團假扮逾十多間有名的財務公司。

行動中，警方檢獲淋紅油工具。（梁偉權攝）

警方經調查後發現，集團會針對一些急需資金周轉，但因信貸紀錄差，而未能夠向一般銀行或財務公司，申請借貸的受害人。劉煜華指，匪徒會標榜「特快批核」、「無需見面」及「免入息證明」等作為招徠，以每次5,000至1萬元的小額貸款，引誘受害人跌入借貸陷阱，「大耳窿」集團則從中收取極之高昂的手續費及利息，從而賺取暴利。

同時，警方亦發現集團一共操控10多個傀儡戶口。這些戶口在今年4至6月，短短三個月內，已經處理超過2600萬元犯罪得益。警方相信今次行動，已經成功瓦解一個由黑社會操縱的「大耳窿」放債集團，有效打擊黑社會收入來源。

行動中，警方檢獲大量手機。（曹德熙攝）

行動中，警方檢獲淋紅油工具（曹德熙攝）

行動中，警方檢獲疑犯所穿的衣物。（曹德熙攝）

新界南總區防止罪案辦公室主任總督察陳詠君稱，辦公室一直透過「新界南防罪資訊網絡」，與區內物業管理及保安公司保持緊密聯繫，亦在行動期間，到訪屋苑與保安員交流，提升他們的防罪意識。 而新界南各警區與物業管理與保安代表都設有即時通訊群組，以便警方與各持份者作出即時的情報交流；更鼓勵業界見疑即報。

行動期間，辦公室亦統籌各警區進行保安人員警覺運動。便裝警區人員突擊進入不同住宅大廈，以測試大廈保安人員當值時的警覺性，例如當有陌生人進入大廈時，保安員有否盡責作出查問及要求登記訪客資料才放行。同時，警方亦有向屋苑派發宣傳海報，以張貼在大廈大堂當眼處，提醒保安人員要時刻提高警覺，截停訪客以查詢及準確記錄訪客資料，以防止不法之徒進入大廈作任何非法行為。

警方於屋苑派發宣傳單張。（梁偉權攝）

陳詠君續指，警方亦建議住戶出入時留意會否有陌生人尾隨出入。如有懷疑，可向大廈保安或警方求助，以保個人和鄰居的安全；而大廈管理人員亦可採取積極措施，例如考慮安裝有個人身份註冊的出入口管理系統；加強出入口管理；保安人員多加突擊上樓巡查，查看有沒有可疑人於走廊徘徊或者進行不法行為。

新界南總區刑事總部警司 李木易、新界南總區反三合會行動組總督察 劉煜華、新界南總區防止罪案辦公室主任總督察 陳詠君交代案情。（梁偉權攝）

警方呼籲年青人，切勿因為搵快錢或受朋輩影響，而參與非法活動。刑事毀壞及洗黑錢，均屬嚴重罪行，一經定罪分別最高可判處10年、14年監禁及罰款500萬元。