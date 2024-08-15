富善邨寵物地獄｜單位曝光遍地糞便　住戶鮮有回家　街坊：臭到咳

大埔富善邨揭發虐待動物事件，有住戶在約200呎單位飼養了33隻貓狗，當中1隻貓已死，5隻貓患病及過瘦。警方最終以殘酷對待動物拘捕41歲女住戶。街坊稱，該單位曾有寵物走出走廊，其後才在鐵閘加裝圍網，但寵物在住所內便溺，無人清理，以致臭味四溢，街坊直言：「臭到咳」。



單位內有寵物的糞便。（香港01記者攝）

單位內有一個寵物籠。（香港01記者攝）

《香港01》記者今早再到善鄰樓了解情況，可見涉事單位鐵閘鎖上，鐵閘上下位置均裝有圍網防止貓狗走出屋；從走廊的窗往內看，可見單位內頗為凌亂，遍地寵物糞便，只見一個寵物籠放在地上。

鐵閘上下位置均裝有圍網防止貓狗走出。（香港01記者攝）

鐵閘上下位置均裝有圍網防止貓狗走出。（香港01記者攝）

街坊稱，該單位住有一家四口，入住1年左右，包括男女戶主和一對讀小學的子女。據街坊所知，該單位是自置物業。不過，他們不經常出現，暑假期間更極少回來。

街坊又指，夏天開始單位傳出臭味濃烈，而早前鐵閘仍未加裝圍網時，更有貓狗走出屋外：「（貓狗）走晒出嚟，之前無裝網，剩係閂閘…整個走廊都有（味），凌晨3點幾（動物）係咁叫，有人報警。」

另一名街坊指臭味傳到走廊另一端，形容：「臭到咳」。而最近一次見到女住戶，已經是兩星期前。

愛協人員到場了解情況。(陳永武攝)

事發於今日（15日）凌晨零時25分，警方接獲富善邨善鄰樓的住戶報案，指上址一個單位傳出異味。警員到場發現31隻貓及1隻狗，其中5隻貓健康情況欠佳，包括患病和過瘦，懷疑被不恰當對待。該些貓狗已交予愛協和漁護署照顧及進一步檢查。另外，人員亦發現1貓隻屍體。

經初步調查， 41歲姓杜女住戶涉嫌殘酷對待動物被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊第5隊跟進，女子現正被扣留調查。

愛護動物協會人員帶走5隻身體虛弱的貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

愛護動物協會人員帶走5隻身體虛弱的貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

愛護動物協會人員帶走5隻身體虛弱的貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

現場為善鄰樓23樓一個單位，面積約200平方呎。警方到場時單位無人，消防員用工具破門入屋，發現該批貓狗。牠們在單位內自由走動，並非困在籠中。貓狗的排泄物散滿地面，加上天氣酷熱，臭味更加濃烈，並攻出走廊；惟衛生環境惡劣，有如寵物地獄。

初步得悉，單位內的貓咪為英國短毛貓，其中1隻僅個多月大的貓BB已明顯死亡，另外5隻貓相當虛弱；而狗隻則為黑色貴婦狗，為成年狗；餘下的情況未明。

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警方刑事調查科人員到場調查。(陳永武攝)

警員向大廈保安員查詢情況。(陳永武攝)