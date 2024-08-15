富善邨單位內34隻貓狗　部份患病、過瘦或身亡　女住戶涉虐畜被捕

大埔富善邨單位發生虐待動物事件。單位內有34隻貓狗，當中1隻貓已死，5隻貓患病及過瘦，警方以殘酷對待動物拘捕41歲女住戶。



警方稱，今日（15日）凌晨零時25分，接獲富善邨善鄰樓的住戶報案，指上址一個單位傳出異味。警員到場發現32隻貓、1隻狗及1隻貓屍，其中5隻貓健康情況欠佳，包括患病和過瘦，懷疑被不恰當對待。該些貓狗已交予愛協和漁護署照顧及進一步檢查。

經初步調查， 41歲姓杜女住戶涉嫌殘酷對待動物被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊第5隊跟進，女子現正被扣留調查。

愛協表示，愛協督察於今日凌晨時份到場聯同警方處理此個案，愛協督察於現場共帶走3隻幼貓，2隻接近成年的貓，以及一具屍體。5隻愛協接走的生還貓隻均有病徵，愛協將為牠們醫治及照顧。其餘動物待漁護署撿走。

愛協人員到場了解情況。(陳永武攝)

現場為善鄰樓23樓一個單位，面積約200平方呎。警方到場時單位無人，消防員用工具破門入屋，發現該批貓狗。牠們在單位內自由走動，並非困在籠中。貓狗的排泄物散滿地面，加上天氣酷熱，臭味更加濃烈，並攻出走廊；惟衛生環境惡劣，有如寵物地獄。

初步得悉，單位內的貓咪為英國短毛貓，其中1隻僅個多月大的貓BB已明顯死亡，另外5隻貓相當虛弱；而狗隻則為黑色貴婦狗，為成年狗；餘下的情況未明。

愛護動物協會人員帶走5隻身體虛弱的貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

愛護動物協會人員帶走5隻身體虛弱的貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

愛護動物協會人員帶走5隻身體虛弱的貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

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警方刑事調查科人員到場調查。(陳永武攝)

警員向大廈保安員查詢情況。(陳永武攝)

現場為善鄰樓一單位。(陳永武攝)

愛協人員到善鄰樓現場單位調查。(陳永武攝)