堅尼地城電車意外︱3歲女童命喪輪下　市民心痛獻花：留低啲心意

今早（15日）西環堅尼地城游泳池對開，發生電車撞途人捲車底慘劇，一名外公及兩名孫女、連同外傭共4人受傷；其中一名3歲女童重創不治。小生命驟逝，不少市民及附近商戶均心痛不已，事後在場獻花及擺放糖果致祭，「小朋友咁細個就走咗‥‥‥留返低啲心意‥‥‥」亦有車房職員憶述車禍之後的慘況，令人心酸。



附近一間咖啡店職員天仔和陳小姐感痛心，「小朋友咁細個就走咗，（個心）唔舒服，留返低啲心意‥‥‥雖然幫唔到啲咩‥‥‥」（梁偉權攝）

今日下午，警員返回現場度尺及翻查附近一帶閉路電視，了解有否拍到車禍經過。現場消息稱，當時姓袁（66歲）外公手抱3歲孫女，而女傭則手拖6歲孫女，站於行人過路處的安全島等候，但懷疑「望錯方向」，遭西向東行的電車撞倒。

附近一名車房男職員向《香港01》憶述案發後情況，「撞嗰下我睇唔到，撞咗之後個人喺車底，望到個細路女個口全部都血，郁都唔郁；後期有人郁下手腳，先發覺仲有一個大人一個小朋友‥‥‥」他指，電車車長事後着乘客下車。

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附近一間咖啡店職員天仔和陳小姐，對慘劇大感痛心，事後到場放低糖果及鮮花致祭，「小朋友咁細個就走咗，（個心）唔舒服，留返低啲心意‥‥‥雖然幫唔到啲咩‥‥‥」兩人續指，附近亦多家長及小朋友，但以前沒試過發生如此的嚴重的車禍。

有家長則對意外感到不明所以，認為電車車速不算快，「我覺得唔危險，有紅綠燈，睇清楚就得。」但日後自己亦會打醒十二分精神，以防發生意外。

案發現場為安全島附近，有市民在場擺放鮮花及糖果致祭。（梁偉權攝）

案發於今（15日）早10時44分，一名外公偕兩名孫女、印傭，在西環德輔道西堅尼地城游泳池對開，被一輛由堅尼地城開往跑馬地的電車撞倒，有人被捲入車底。救援人員首先救出66歲姓袁外公，其頭部受傷清醒、外傭則腰痛；兩名洪姓（音譯）女童中，6歲女童頭部流血清醒；3歲女童頭部及胸口重創昏迷，送院搶救後不治。意外中，另外3名傷者均情況穩定；事後電車司機被帶上警車助查。據了解，當時行人燈號為紅燈。

男傷者被困電車底，有途人為他打傘。（網上圖片）

香港電車公司回覆《香港01》表示，公司仝人深感難過，並向傷者及女童家屬致以最深切慰問。涉事車長入職逾4年，沒有不良駕駛紀錄，他現已暫停職務，並協助警方調查。

女童右前額貼有膠布，胸前有小量血迹，由同行女傭陪伴照顧。（讀者提供）

大批消防員在場拯救。

大批消防員在場拯救。

涉事為一輛東行電車。（黃偉民攝）

電車司機被帶上警車待查。（黃偉民攝）

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