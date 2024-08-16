內地攝影師平價來港婚攝及街拍　每次收千元　入境處放蛇拉3黑工

內地攝影師透過社交平台賣廣告，以平價的婚禮及街頭攝影作招徠，每次$1,000至$1,500不等，收費後來港提供服務。入境處透過「放蛇」行動，拘捕3名內地男女涉嫌做非法勞工，並檢取一批攝影器材及手機等。根據入境處展示的圖片，該社交平台應是「小紅書」。



行動中檢獲一批攝影器材及手提電話等。（翁鈺輝攝）

行動中檢獲一批攝影器材及手提電話等。（翁鈺輝攝）

行動中檢獲一批攝影器材及手提電話等。（翁鈺輝攝）

行動中檢獲一批攝影器材及手提電話等。（翁鈺輝攝）

入境處特遣隊副指揮官梁梓聰講述案情稱，有內地影攝師利用主流社交平台，聲稱可在港提供平價的婚禮、街頭攝影服務吸引本地顧客，然後來港提供服務。入境處專責調查組根據情報分析，鎖定一些可疑的內地攝影師，並於本周三及周四（14日及15日）「放蛇」，喬裝顧客查詢及預訂服務，其後在他們來港提供服務時採取拘捕行動，結果拘捕3名非法勞工，包括一男兩女（年齡介乎25至30歲），他們均為內地旅客的身份，惟每次收費$1,000至$1,500不等；行動中檢取了一批攝影器材及手機，不排除再有人被捕。

3名被捕者並不相識，是3宗獨立案件，各人是否曾在港犯案，仍有待調查。入境處相信他們在港沒有公司聘用，以獨立人士身份來港提供服務。

攝影師在社交平台賣廣台，提供平價寫真、旅拍及婚禮攝影。（翁鈺輝攝）

梁梓聰續稱，不法分子以網上平台作犯案的媒介和工具，入境處一直有進行針對性的網上巡邏，以偵查互聯網上的罪行，並會繼續透過不同途徑搜集非法勞工的證據。他警告，如發現有人利用社交媒體或通訊軟件去組織、安排巿民干犯任何聘用非法勞工的罪行，會果斷執法。

梁又重申，非法勞工固然要面對刑責，僱用不可合法受僱亦屬嚴重罪行。顧客如明知服務提供者不可合法受僱，又或沒有進何切實可行的辦法去確認，有機會觸犯協助及教唆他人在港違反逗留條件，一經定罪，可被判罰款50萬元及入獄10年。巿民要謹慎光顧，以免誤墮法網。

市民可致電海關熱線2824 1551或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。