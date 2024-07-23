婚禮「北上消費」實錄　港女請深圳攝影師　懶理犯法︰當朋友幫手

港人熱衷北上消費，程度不容小覷，已由日常的「食玩買」進化到跨境「擺酒」。不過，北上「擺酒」始終未成風氣，畢竟並非每對新人都想「舟車勞頓」，但其他婚嫁服務，諸如深圳租婚紗、「Big Day」攝影等服務，憑藉平價已悄悄攻港！



有新婚娘子向記者透露，選擇了深圳婚紗租借、化妝、「Big Day」攝影等一條龍服務，一場婚禮全程節省數萬元。不過，在未有申請工作簽證下，找外地攝影師來港拍攝婚禮已屬違法，律師更直言：「就算嚟香港執紙皮都算犯法！」婚禮無「take 2」，一不小心就觸犯法例就未免得不償失了。



內地一線城市的酒席費普遍約為3,000元人民幣，但在香港每圍酒席費用隨時過萬元。（黃浩謙攝）

深圳酒席費1000元 惟鮑參翅肚無影

早前網絡上熱議北上「擺酒」，指有港人於珠海設宴，並安排旅遊巴接送賓客，只需約1小時就過完關到達酒店，形容喜宴菜式與排場「完全不輸香港」。

在內地結婚擺酒使費遠低於香港，內地婚慶網站顯示，一線城市的酒席費普遍約為3,000元人民幣，但在香港每圍酒席費用隨時過萬元。

以深圳為例，從內地結婚網站可見，位於深圳寶安區的中式酒樓漓江又一軒，每圍約999至1,358元人民幣（折合約1,068至1,453港元），如果舉辦10圍婚宴，或只需要1萬元左右。但食物與香港婚宴的乳豬、鮑參翅肚完全不同，例如「999元套餐」主菜只有水晶雞、鴨嘴魚、大蝦等，仿佛普通家常菜。

深圳「人情」200元至500元起標

倘若考慮價錢較貴的酒店，位於福田區的五星級酒店福朋喜來登酒店每圍酒席價錢為6,688至10,888元人民幣（折合約7,156至11,650港元），舉辦10圍婚宴，即需要7萬至11萬元。

另一邊廂，香港喜來登酒店每圍價錢約13,988元至23,388元。舉辦10圍婚宴，即需要14萬至24萬元，是深圳酒店的兩倍，跨境「擺酒」或可節省10萬元左右。不過，在深圳擺酒的話，「人情」是否按深圳規矩，內地婚慶網站顯示，在深圳普通朋友之間「人情」大約200元至500元，親戚或長輩「人情」才會達至1,000元，雖然可能是人民幣交收，但相較香港仍大打折扣。

深圳租婚紗、「Big Day」攝影等婚嫁服務，憑藉平價已悄悄攻港。（小紅書截圖）

深圳婚攝服務一條龍 至少慳過萬元

雖然跨境「擺酒」價錢便宜，但未必每位親朋戚友，都想「千山萬水」去飲喜酒，因此北上擺酒仍未成風氣，但婚紗租借、化妝及攝影等服務卻「靜雞雞」搶客。

據記者觀察，在內地社交平台小紅書，很輕易就可搜尋出不少標註據點位於深圳的婚紗門店及婚禮攝影師，部分深圳攝影師更寫明願意提供香港拍攝服務，並以低價吸引眼球。

「Big Day」攝影收費豐儉由人，但香港普遍要一萬至數萬元，相較之下深圳婚禮攝影師直情「做爛市」，兩人團隊的「朝拍晚播」都是3,176元人民幣（折合約3,398港元）。有深圳攝影師小玲向記者表示，香港婚禮攝影收費與內地同價，只收多200元的「車馬費」，來港拍攝婚禮時更遇到香港行家直呼「便宜」。

有深圳攝影師小玲向記者表示，香港婚禮攝影收費與內地同價，只收多200元的「車馬費」。（微信截圖）

新娘明知故犯 「唔通屋企人會報警咩」

新娘林小姐早前選擇了深圳婚紗租借及攝影、化妝、「Big Day」攝影一條龍服務，全程因此節省數萬元。

她表示，在小紅書尋找合適的婚紗店及攝影師，選擇深圳的原因不外乎價錢考慮，「喺深圳試婚紗唔使錢，款式又多，喺香港試一套婚紗都要100元，」再加上她偏好做工華麗的婚紗，在深圳租借4套婚紗連拍攝只需1萬元人民幣左右，香港相同價位的婚紗做工過於簡約，若想「重工」的婚紗單單租借一套亦要過萬元。

新娘林小姐選擇了深圳婚紗租借及攝影、化妝、「Big Day」攝影一條龍服務，全程因此節省數萬元。（示意圖／GettyImages）

化妝師及「Big Day」攝影師方面，林小姐亦是在小紅書上尋覓，「加加埋埋慳咗幾萬蚊」，又稱自己「唔驚中伏」，在婚禮前有做足功課，多次試妝及查看攝影師過往作品。但在結婚當日，由於與攝影師語言不通，行程上亦「雞同鴨講」，「通常都係攝影師指導拍攝流程，但佢唔熟香港婚禮既習俗，好難溝通」。

無薪幫手亦踩界 律師：「就算嚟香港執紙皮都算犯法」

不過，如果在未有申請工作簽證下，聘請深圳攝影師來港拍攝婚禮或觸犯法例，林小姐坦言「唔驚」，「我哋私下轉賬，冇人知有金錢交易，咪當朋友嚟幫手，唔通幫我拎少少嘢都當黑工？唔通屋企人會報警咩？」

以為聲稱「無薪」請深圳攝影師來港「幫手」拍攝婚禮，便不犯法？香港《入境規例》規定，以訪客身分入境香港，不得接受有薪或無薪的僱用工作；亦不得開辦或參與任何業務。任何人違反逗留條件即屬犯罪，一經定罪，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。作為僱主，如聘用一名不可合法受僱的人士，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。

律師孫楚雍表示，香港相關法例相當嚴格，無論是內地或外國攝影師來港工作，均需要工作簽證。由《入境規例》可見，就算無薪的僱用工作亦有觸犯法例的風險，他直言：「聲稱嚟幫手都唔得，就算嚟香港執紙皮都犯法！」