星港警搗1億元跨國洗黑錢集團拘8人　助美國投資騙局受害人減損失

香港警方財富情報及調查科人員於上周五（9日）早上，展開代號「黑腦」行動，與新加坡警方瓦解一個清洗逾1億元犯罪得益的跨國洗黑錢集團，兩地警方共拘捕8人。行動中，警方檢獲約30萬元現金、超過60張銀行卡及其他證物，並阻止集團成員從戶口轉移130萬元的犯罪得益。其中，5名在港落網的集團成員被控共3項「洗黑錢」罪，案件已在周一（12日）和周三（14日）在東區裁判法院提堂。



警方指，調查期間發現1名被捕傀儡戶口持有人的銀行賬戶，當日收到數筆合共約12萬美元（折合約93.5港元）的海外匯款，遂立刻通知國際刑警及新加坡警方，更發現其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人。警方隨即通知該名受害人以免招致更大損失。

香港警方財富情報及調查科人員展開代號「黑腦」行動，與新加坡警方瓦解一個清洗逾1億元犯罪得益的跨國洗黑錢集團，兩地警方共拘捕8人。（資料圖片）

警方表示，一直積極與國際刑警、新加坡警方保持緊密的情報交流，以打擊跨國洗黑錢犯罪活動。先於今年年初發現一個國際犯罪集團利用香港銀行戶口接收超過港幣3,300萬元及520萬元來自新加坡及本地騙案受害人的騙款。

香港警方經深入調查及情報分析後，以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）共拘捕7人（年齡介乎33至43），其中1人為集團主腦、3名集團骨幹成員、3名傀儡戶口持有人；新加坡警方亦在當地拘捕1名與犯罪集團有關的23歲男子。

警方重申，無論市民是利用個人銀行戶口，或將戶口提供給其他人作非法用途，均可能構成「洗黑錢」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法