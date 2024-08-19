灣仔車禍｜69歲男遭兩車撞至昏迷　的士司機及寶馬女同涉危駕被捕

灣仔金紫荊廣場對開博覽道東迴旋處，今午（19日）發生嚴重車禍，一名姓梁（69歲）男子先後被一輛的士及一輛寶馬撞到，捲入車底，重創昏迷。涉案的士事後離開現場，其後警方在金鐘柏暉徑近太古廣場尋獲。的士姓曾（71歲）男司機、私家車姓黎（41歲）女司機，同涉「危險駕駛」被捕，現正被扣留調查。



一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，消防設法營救。（香港突發事故報料區fb / Kevin Chan）

車禍發生於今午（19日）約5時46分，一名男子在金紫荊廣場對開博覽道東迴旋處，先被一輛的士撞到，再遭另一輛駛至的私家車撞到，復被捲入車底。消防趕抵救出男事主，他手、腳、胸口受傷，初時清醒，其後陷入昏迷，由救護車送瑪麗醫院救治。

據了解，涉案的士事後離開現場，其後警方在金鐘尋獲；私家車女司機則在現場協助調查。網上片段可見，涉事私家車為寶馬，多名消防員在場拉起紅布救援；大批途人駐足圍觀。

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，消防設法營救。（香港突發事故報料區fb / Kevin Chan）

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，的士事後逃去，私家車司機（黑衣者）則在場協助警員調查。（讀者提供）

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，的士事後逃去，警員在場調查。（讀者提供）

一名男子在灣仔在金紫荊廣場對開的博覽道東迴旋處，先後被的士及私家車撞到，再被困於私家車車底，的士事後逃去，警員在場調查。（讀者提供）