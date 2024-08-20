灣仔電車軌意外｜5小時兩車墮坑　電車公司：移前及增設提示燈箱

今日（20日）不足5小時內，接連有的士及七人車，誤闖灣仔莊士敦道電車軌工程位置，卡在路坑被困。電車公司回覆《香港01》指，涉事路段正進行前後為期近一個月的路軌更換工程，與運輸署及警方商討後，會將原本放置在工地入口的其中一個「電車以外禁止進入」指示燈箱移前10米，亦會再額外增設兩組指示燈箱及路拱，進一步警示駕駛人士，適時會安排人手到場協助交通。



本日第二宗意外後，涉事七人車司機受訪，指緩衝不夠，任何司機都反應不到。（黃偉民攝）

電車公司回覆提到，有關路段自上周三（8月14日）起進行路軌更換工程，預計竣工日期為9月12日，期間將要封閉部分行車線。除電車外，禁止其他車輛駛入。運輸署於8月5日起，亦已將灣仔莊士敦道的臨時交通安排的相關資訊，上載至其網頁。

電車公司續指，展開有關工程前，曾安排試路，並根據路面情況，將交通改道路牌移前至汕頭街電車站位置，在工程範圍前亦有放置閃爍指示燈箱，清楚標明電車以外車輛不准駛入。

電車公司呼籲，所有駕駛人士駛經上址時，應加倍留意路況，並遵從臨時交通標誌以及道路標記，以免發生意外。

今日（20日）早上9時意外後，警方經調查，的士司機酒精測試為零度，被帶返警署調查，事件中無人受傷。（KA KA Ing／突發馬路車cam大全）

今早的士誤闖電車軌被困

今早9時許，一輛載客的士駛往中環，期間跟隨前方電車行駛，未見有電車軌工程，惟當電車駛離，司機始發現有地面有工程，惟的士前轆已被卡住。警方經調查，的士司機酒精測試為零度，被帶返警署調查，事件中無人受傷。事後，運輸署曾短暫鎖封涉事路段。

涉事的士司機表示，事發時載客往中環，一直跟隨前方電車行駛，未見有電車軌工程，惟當電車駛離，他才發現有地面有工程，惟的士前轆已被卡住。警方經調查，的士司機酒精測試為零度，被帶返警署調查，事件中無人受傷。

現場一段約4米長的電車軌有工程，地面挖開約30厘米路坑，路邊豎有指示牌，寫上「電車以外車輛不准駛入」，電車可如常行駛，但其他車輛不能駛經。

今日（20日）下午1時許，一輛七人車重蹈覆轍，駛入電車軌被困。（車cam L（香港群組）網民Jason Mak攝）

距離不夠5小時 七人車駛入同一位置被困電車軌

下午1時許，一輛七人車前轆卡在約30厘米深的路坑，進退不得。電車車長報案求助，從網上圖片可見，七人車被困後，西行線電車服務亦受阻。涉事七人車司機受訪指，事發時他尾隨一輛電車而行，惟電車車身龐大阻礙視線，而且上址路邊的指示牌豎立位置欠佳，故釀成今次意外。

他認為如指示牌及紅白膠條可以擺前一些，給予更多緩衝空間，就可避免意外發生。他直言：「你得嗰一米距離（緩衝）都冇，係咪先？你叫任何司機都反應唔到啦！」他指七人車卡在路軌後，無法自己駛出，要靠拖車解困。

對於不足5小時就有兩輛汽車「中伏」駛進電車軌被困，不少網民直言：「發雞盲」、「人類總係重複犯錯」、「證明好多駕駛者都唔睇牌之餘，連條路有變化都唔睇」、「盲定玩電話，發緊夢啊」，又有網民估計：「今晚會有第3個。」

今日（20日）早上9時許意外後，的士司機在場協助調查。（戴慧豐攝）

現場一段約4米長的電車軌有工程，地面挖開約30厘米路坑，路邊豎有指示牌，寫上「電車以外車輛不准駛入」。（戴慧豐攝）

今日（20日）早上9時許，灣仔莊士敦道及大王東街交界，一輛的士誤闖電車路軌，車胎被卡在路軌，無法駛走。（車cam L（香港群組） /Kobe Li)

今日（20日）早上9時許的意外後，的士由拖車公司拖走。（戴慧豐攝）