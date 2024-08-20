警預告一連5日山頂反爆竊　陸空巡邏設路障查車　派單張教育宣傳

警方山頂分區預告，將於本月22日至26日，一連5日進行代號「鷹騰」的聯合反爆竊行動，其間政府飛行服務隊及無人機隊亦將出動，從高空搜索隱蔽位置及可能有疑犯匿藏的地方，又會設置路障截查可疑車輛。行動中，警方會向區內市民及住宅物業管理公司宣傳防盜信息，雙管齊下打擊罪案。



警方山頂分區2022年亦曾聯同多個部門，展開代號「鷹騰」的聯合反爆竊行動。（資料圖片/警方提供）

是次行動期間，在政府飛行服務隊及無人機隊協助下，山頂分區將會聯同港島總區機動部隊、衝鋒隊、野外巡邏隊、警犬隊及新界北山嶺搜救專隊，於區內爆竊黑點搜查隱蔽位置及可能有疑犯匿藏的地方，並在區內設置路障截查可疑車輛。

至於防罪宣傳方面，中區警區警民關係組聯同港島總區防止罪案辦公室人員，將會到訪區內住宅物業，向居民派發防罪單張，並建議住宅物業管理公司優化閉路電視系統及防盜裝置，加強警民合作及提高居民的防罪意識。

另外，山頂分區將於8月23日聯同港島總區防止罪案辦公室及港島總區野外巡邏隊，舉辦防止爆竊研討會，以加強與住宅物業管理公司的協作，攜手打擊和防止住宅爆竊案。山頂分區指揮官李國耀將向與會者分析罪案趨勢和匪徒犯案手法，重申保安人員的主要職責。港島總區防止罪案辦公室人員亦會介紹有助提升屋苑保安水平的設備和系統。