寶蓮寺棄狗｜寺方指涉案員工即時停職　翁靜晶加碼懸賞10萬元尋狗

大嶼山寶蓮寺涉嫌虐狗事件，兩狗仍不知所終，生死未卜。涉事的寶蓮禪寺於20日深夜在其社交網站專頁上發帖，指已經即時停止涉案員工職務，涉事員工亦不得返回寺院。此外，繼日前有動物救援組織創辦人自掏腰包，懸賞10萬元尋找「大妹」及「細妹」後，前藝員兼律師翁靜晶亦在其網上直播時表示，會加碼10萬元尋狗。



寶蓮寺在其社文媒體專頁發帖，指涉事員工已被停職。

周二（20日）晚上11時左右，Facebook社交平台專頁「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」發出一則新帖文，全文如下：

「寶蓮禪寺謹就最近有員工涉嫌違反《防止殘酷對待動物條例》一事，回應如下：

一、寺院在知悉事件後，已即時停止涉案員工職務，員工不得返回寺院。

二、案件已交由警方處理，寺院正全力配合警方調查。

三、寺院在得悉事件後，已即時派員搜尋狗隻及於當眼位置張貼告示，並聯絡地區人士協助搜尋，相關工作仍在繼續。

四、寺院知悉有不少熱心人士自發組織搜尋行動，在此表達感謝，並望各人注意人身安全。

五、事件現正接受警方調查中，寺院現階段不便發表任何評論，待有關事件完成調查後，再向公眾交代。」

網上廣傳懸賞令，善心人希望可尋獲兩狗，「生要見狗、死要見屍」。(網上圖片)

翁靜晶在直播時指加碼10萬元懸賞。(資料圖片)

此外，數日前動物救援組織「毛守救援」創辦人KENT，自掏腰包懸賞10萬元尋找「大妹」及「細妹」下落，「生要見狗死者見屍」，即使尋回遺體亦每隻可獲5萬元賞金。隨後，前藝員兼律師翁靜晶，於日前在其網上Youtube頻道直播時表示，與丈夫何猷彪商量事件後，亦提議出10萬元懸賞，並指「我會連網民課金的錢也捐出，希望找到兩狗下落。」