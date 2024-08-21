WeChat微信「假冒客服」騙案︱中年漢受騙失$82萬　警拘15歲男童

警方周一（19日）接獲一名54歲男子報案，指收到自稱WeChat微信客戶服務人員的騙徒來電，訛稱受害人已申請通訊軟件保險計劃「微信安心賠」，並會從受害人戶口自動扣取月費。受害人否認申請服務後，騙徒聲稱可透過匯款幫助其取消保險自動扣賬，更聲稱能安排同夥前往受害人住所提供技術支援，協助取消服務。受害人不虞有詐，向騙徒透露住址，並將82萬元轉帳至騙徒戶口及把信用卡交給對方。受害人其後與家人透露事件，得知受騙遂報案求助。



將軍澳警區刑事調查隊第6隊人員接手調查，經翻查閉路電視片段及深入調查，人員昨日（20日）在黃大仙區拘捕一名涉嫌上門收取騙款的15歲男童，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，現正被扣留調查。

將軍澳警區刑事調查隊第6隊人員接手調查，在黃大仙區拘捕一名涉嫌上門收取騙款的15歲男童。（資料圖片）

警方近日留意到「假冒客服」騙案有上升趨勢，呼籲市民應提高警覺，不要輕易交出個人資料和轉賬，如有懷疑立刻致電警方「防騙易熱線」18222。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，而參與犯罪活動。「以欺騙手段取得財產」罪為嚴重罪行，最高刑罰為監禁10年。

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