WeChat假冒客服騙案兩月800宗　中年文員受騙30萬　社工損失450萬

涉及WeChat微信「假冒客服」騙案大幅上升，警方表示，個案由首五個不足100宗，在6、7月大幅升至合共近800宗，22%受害人為18至29歲，19%受害人介40至49歲。



有中年文員在警方者會現身說法，收到扮WeChat微信客服的騙徒，聲稱可透過匯款幫助其取消保險自動扣賬服務，他信以為真曾轉逾30萬元予騙徒，直至突被要求開設虛礙銀行借貸始知受騙。最大宗損失個案涉及一名社工，受騙450萬元。



「假冒官員」騙案仍續發生，一名23歲內地生收到自稱入境處官員電話，指其涉洗黑錢，要求受害人提供銀行帳戶及密碼以證清白，最終受害人損失380萬元。案單一案件最大損失金額案件為一名70歲婦人，又是收到入境處官員指其涉及洗黑錢活動，最終損失2.65億元。



警方公布上半年錄得1.99萬宗詐騙案，其中「假冒客服」騙案數字大幅上升。（黃浩謙攝）

今年上半年1.99萬宗詐騙案 涉騙款達44.8億

警方表示，2024頭半年，錄得1.99萬宗詐騙案，佔整體罪案44%，數字亦比去年同期增6.2%或1,154宗。而詐騙案當中，六成涉網上詐騙，總涉及金額則達44.8億元，比去年升17.9億元或66%。警方指，今年年初發現有關釣魚、「猜猜我是誰」等騙案數字有下跌趨勢，相信與警方重點打擊的策略有關。

WeChat微信「假冒客服」6、7月大增至近800宗

今年1至5月所錄得的「假冒客服」案件為781宗，涉款238.7萬元，當中涉假冒淘寶客服最多，有605宗；WeChat微信、電訊商中移動則只錄得雙位數。

不過到了6、7月，「假冒客服」卻分別急升至824宗（涉款140.7萬元）及1,111宗（涉款205.4萬元），其中假冒淘寶雖急跌至6宗，但涉及ＷeChat微信、電訊商個案卻分別上升至794、220宗，比1月至5月總和還高。

兩成受害人30歲以下 社工被騙450萬

案件當中，由18至29歲受害人為主（22%），其次則為40至49歲（19%），金額介乎260元至450萬元。錄得最高騙款的個案涉一名社工，個案目前仍在調查。

金管局一方，則指今年上半年共收到1,425宗投訴，與騙案相關數字比去年同期跌至350宗或45％，涉非授權交易則跌65％；但透過騙案誘使受害人授權交易，則上升1成6至185宗。金管局指，發展趨勢與警方個案數量相似。

A先生（化名）現身講受騙過程，他在今年7月收到騙徒提供戶口資料等，取得其信任；A先生一度信以為真，直至最後一步被誘使到虛擬銀行開戶借貸，才醒悟身陷騙局。（黃浩謙攝）

中年文員現身說法 指突被要求開設虛礙銀行借貸始知受騙

商業罪案調查科高級警司曾雅詩表示，騙徒一般會先以短訊、電話等方式，廣泛聯絡潛在對象，聲稱自己是客服人員，要幫助受害人處理扣帳服務，並在過程中詐騙受害人保證金、以及個人資料。

其中一宗「假冒客服」案例受害人現身講述受騙過程。位任職文員中年漢A先生，於7月期間收到騙徒電話，當時騙徒訛稱其曾以WeChat投保，要交7萬元年費，若不取消將會自動扣除；而A先生當時的確曾將銀行綁定至WeChat帳號，令其信以為真。

騙徒於日內發送不同連結予A先生，又要求他將「保證金」轉到指定帳戶，A先生按指示匯款並分享手機螢幕等，不過騙徒其後突然要求A先生開設虛礙銀行借貸，A先生始知身中騙局，最終報警處理。過程中他曾轉逾30萬元予騙徒，但警方成功截獲大部份金額。

「假冒官員」騙案受害人內地生佔七成 23歲女生為證清白失380萬

至於另一類「假冒官員」騙案，警方指，去年9、10月共有231宗，當中170名受害人為內地學生（73.6%）；其他月份總計有738宗，當中188名受害人為內地學生（25.5%）。單一最大損失金額案件，是一名23歲內地生，同樣收到自稱入境處電話，指其涉洗黑錢，要求受害人提供銀行帳戶及密碼以證清白，最終受害人損失380萬元。

「假冒官員」騙案單一案件最大損失金額案件為一名70歲婦人收到自稱入境處電話，指其涉及洗黑錢活動正被內地執法機構通緝，要求受害人提供銀行帳戶及密碼以證清白，最終令其損失2.65億元。

「假冒客服」針對年齡層較低人士 「假冒官員」瞄準新移民及內地生

曾雅詩指出，「假冒客服」騙案受害人年齡層較低，可能是由於騙案多涉使用網頁功能，故騙徒會選擇對年輕一代下手。至於「假冒官員」騙案，則可能因為這批新來港人士，不了解本港官方、不同機構運作，誤以為機構會向當事人索取個人資料，如身份證明、銀行戶口等，加上騙徒不時會提供假冒證明、甚至於視像電話喬裝官員等，最終令受害人上當。而踏入9月份的開學季節，則是新來港人士、「港漂」遇到騙案的高峰期。

警方：騙徒分工仔細將加強打擊傀儡戶口

被捕人數上，「假冒客服」騙案截至今年1月至6月，被捕人數為102人；另一類「假冒官員」騙案則有262人被捕。曾雅詩稱，騙徒 現時「分工好仔細」，故警方會聯同銀行聯合行動，查到傀儡戶口時將會拘捕持有人，她又呼籲，市民即使借出戶口收取騙款，同樣會觸犯刑事罪行。

警方即日起至8月23日期安排名為「逃出騙洞」的主題雪糕車於全港遊走，讓市民參與防騙活動同時換取雪糕。處長蕭澤頤（左四）也有出席活動。（黃浩謙攝）

WeChat拍宣傳片提醒用戶小心可疑訊息

警方表示，將會於電訊、餐飲業加強宣傳，並與受影響機構會面，續深討可行方法提醒市民。騰訊就着假冒WeChat微信客服，拍攝宣傳片，呼籲用戶要小心可疑訊息，包括任何自稱客服、可幫助解決保險帳單問題的不知名用戶。

警方提醒市民，一般這類騙案會營造緊張、迫切的情況，故市民應保持冷靜，並與身邊親朋討論再作決定；如有懷疑，也可即致電18222向警方求助、查證相關電話是否為詐騙訊息。

警方舉行「防騙月」 派主題雪糕車推動市民參加防騙活動

警方的反詐騙協調中心將會在8月中至9月尾，舉行「防騙月」宣傳防騙信息。期間除了推出涵蓋網購、投資騙局以及假冒客服等三個短片故事外；亦於即日起至8月23日期間，安排名為「逃出騙洞」的主題雪糕車於全港遊走，讓市民參與防騙活動同時換取雪糕。